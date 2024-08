Steve McMichael entra para o Hall da Fama em cerimônia em sua casa

CANTON, Ohio — O momento mais emocionante da cerimônia de consagração do Hall da Fama do Futebol Profissional no sábado aconteceu cerca de 550 quilômetros a oeste do Estádio Tom Benson, em Canton, Ohio.

Cercado por sua esposa, filha e membros da famosa defesa de 1985 do Chicago Bears, o busto do Hall da Fama de Steve McMichael foi revelado dentro de sua casa em Homer Glen, Illinois. McMichael, 66, está acamado por lutar contra a ELA nos últimos três anos e perdeu a capacidade de falar sozinho. Sua irmã, Kathy, fez o discurso de consagração de McMichael em nome de seu irmão em um vídeo pré-gravado.

Um vídeo ao vivo do leito de McMichael foi transmitido para a multidão em Canton enquanto Chris Berman, da ESPN, que atuou como mestre de cerimônias do Hall da Fama, transmitiu a mensagem que recebeu do defensive tackle sobre o impacto de sua carreira.

“Não quero que a ELA seja meu legado”, disse Berman. “O que fiz em campo é meu legado. Me esforçar ao máximo… mais do que qualquer outra pessoa poderia.”

Presentes para celebrar a consagração de McMichael estavam os ex-companheiros de equipe Richard Dent, Ron Rivera, Mike Singletary, Jimbo Covert, Gary Fencik, Jim Osborne e Marcus Keyes. Dent falou com McMichael sobre seu lugar na história do futebol, que veio como um dos dois membros da classe do Hall da Fama do Futebol Profissional de 2024 selecionados como finalistas seniores.

“Steve, estamos aqui com todos os seus irmãos campeões mundiais”, disse Dent. “De volta a Canton, temos 378 irmãos que estão procurando por você. Você está em um time do qual nunca poderá ser cortado, nunca poderá ser liberado. Quando você morrer neste time, você ainda estará nele.”

McMichael, duas vezes selecionado para o All-Pro, aposentou-se em 1994 e está em quarto lugar na história da NFL entre os tackles defensivos com 95 sacks. Ele foi um dos três Chicago Bears a fazer parte da classe de 2024 e foi homenageado no sábado junto com os defensive ends Dwight Freeney e Julius Peppers, os linebackers Randi Gradishar e Patrick Willis, o wide receiver Andre Johnson e Devin Hester, que é o primeiro retornador primário de chutes e punts a ser introduzido no Hall da Fama.

Freeney, um três vezes All-Pro defensive end com o Indianapolis Colts, estava jogando futebol no ensino médio quando o treinador de futebol o tirou do campo. Foi uma mudança de vida.

“Meus pais são jamaicanos, então o futebol estava no meu sangue”, disse Freeney. “Se não fosse pelo meu treinador do ensino médio, Jack Cochran, me tirando daquele campo de futebol e me convencendo a jogar esse grande jogo, eu não estaria neste palco hoje. Suas lições inestimáveis ​​sobre ética de trabalho ficaram comigo por toda a minha vida. Você também me ensinou o que é preciso para se tornar um campeão.”

O dono do Colts, Jim Irsay, que está se recuperando de uma queda, apresentou Freeney em uma mensagem de vídeo. Irsay então foi levado ao palco em uma cadeira de rodas para ajudar a revelar o busto de bronze de Freeney.

“Ele foi sem dúvida o melhor jogador defensivo do Colt em nossos mais de 60 anos de história”, disse Irsay.

Freeney jogou 11 temporadas em Indianápolis e 16 no total, registrando 125 1/2 sacks, muitos usando seu movimento de spin característico. Ele forçou 47 fumbles, foi sete Pro Bowls e ganhou um anel do Super Bowl.

Gradishar, de 72 anos, teve a espera mais longa da nova turma, tornando-se o primeiro membro da famosa defesa “Orange Crush” do Denver Broncos a se juntar ao Hall, 41 anos depois de jogar pela última vez na NFL. O linebacker sete vezes Pro Bowl foi o Jogador Defensivo do Ano da AP em 1978.

“Não trabalhe por status, poder, riqueza, materialismo ou reconhecimento das pessoas — tudo isso é temporário, mas em tudo o que você é e faz, trabalhe para a glória de Deus, porque ele lhe dará uma herança como recompensa”, disse Gradishar.

Hester, cujos 20 touchdowns de retorno combinados ao longo de sua carreira de 11 anos são os maiores da história da NFL, dedicou uma parte de seu discurso para fazer lobby por especialistas em retorno como Brian Mitchell e Josh Cribbs porque, “Eu não sou o único retornador que merece estar no Hall da Fama, eu sou apenas o primeiro.”

“Quando eu explodi no cenário profissional, havia muita negatividade porque as pessoas não respeitavam o jogo de retorno”, disse Hester. “Mas, eventualmente, eles colocaram essa nova regra, que é chamada — vocês sabem — a regra Devin Hester. A regra moveu o kickoff para frente e tornou mais fácil para os chutadores chutarem para fora da end zone, o que me eliminou de conseguir muitos retornos. Então, acho que você pode dizer que a NFL começou a levar o jogo de retorno a sério.”

Foi um grande dia para outro ex-jogador do Miami Hurricanes quando Andre Johnson, que fez o último dos sete discursos na tarde de sábado, se tornou o primeiro jogador na história do Houston Texans a entrar para o Hall da Fama.

“Estou realmente honrado em ser seu primeiro membro do Hall da Fama da National Football League”, disse Johnson. “Essa conquista não é só sobre mim. É para nós.”

A Associated Press contribuiu para esta reportagem.