Stevie Wonder se apresentará no DNC, Kenan Thompson liderará o esquete do ‘Projeto 2025’

Funcionários do DNC disseram ao TMZ … Stevie Wonder apresentará uma de suas canções de sucesso, que certamente energizará uma multidão já indisciplinada em Chicago.

Kenan Thompson trará seu talento cômico para o United Center… com funcionários da Convenção nos dizendo que KT liderará um segmento com foco no “Projeto 2025”, na forma de uma peça cômica. Claro, a extensa carreira de Kenan no “Saturday Night Live” faz dele uma escolha perfeita.