Stewart Cink obtém a primeira vitória do PGA Tour Champions no Ally Challenge

GRAND BLANC, Michigan — Stewart Cink venceu o The Ally Challenge no domingo e conquistou seu primeiro título do PGA Tour Champions, fechando com 66, 6 abaixo do par, para uma vitória de quatro tacadas.

Cink, de 51 anos, venceu em sua 10ª largada na carreira no tour para maiores de 50 anos. Ele se tornou o 22º jogador a vencer em cada um dos três tours do PGA Tour — o PGA Tour, o PGA Tour Champions e o Korn Ferry Tour.

Cink terminou com 17 abaixo do par (199) em Warwick Hills, igualando o recorde do torneio estabelecido por Joe Durant em 2021. O oito vezes campeão do PGA Tour — e vencedor do Open Championship de 2009 — fez 14 partidas nesta temporada, a melhor delas um empate em 24º lugar no Sony Open no Havaí.

KJ Choi ficou em segundo após 67. Mike Weir (64) ficou outro golpe atrás, e Darren Clarke (67) seguiu com 10 abaixo.

Bernhard Langer (65) estava 9 abaixo de David Duval (65), Bob Estes (70), Steve Allan (71) e David Branshaw (71). Langer, de 66 anos, tem um recorde de 46 vitórias no PGA Tour Champions.