Summer McIntosh é uma estrela da natação após quatro medalhas nas Olimpíadas

PARIS — Katie Ledecky não correu com Summer McIntosh na noite de sábado na La Defense Arena, mas a canadense de 17 anos ainda estava em seus pensamentos.

Embora quase seis meses tenham se passado desde que McIntosh derrotou Ledecky nos 800 metros livres em uma piscina “suja” em um “encontro aleatório em Orlando” (como a americana se referiu), e Ledecky tinha acabado de ganhar o ouro olímpico no evento para fazer ainda mais história, aquela corrida de fevereiro claramente vivia sem aluguel em sua mente. Ledecky disse que a decepção com o resultado a impulsionou nos treinos todos os dias desde então — e ela admitiu que foi quase um alívio que McIntosh não tenha competido no evento em Paris.

“Summer teve uma semana incrível, e tenho certeza de que se ela estivesse na corrida hoje à noite, isso só teria aumentado o nível disso”, disse Ledecky. “Então, sim, tiro o chapéu para ela e acho que definitivamente me preparou.”

Escolhas dos editores 2 Relacionados

Claro, não foi só Ledecky que pensou em McIntosh durante a semana passada. O prodígio tão badalado teve uma das melhores performances no grupo dos Jogos e se tornou o primeiro canadense — em qualquer esporte — a ganhar três medalhas de ouro individuais em uma única Olimpíada de Verão na história.

No final das contas, McIntosh venceu os 200m borboleta, os 400m medley individual e então subiu ao pódio novamente na noite de sábado após voltar arrasando para vencer os 200m medley individual. Ela também ganhou prata nos 400m livre (superando Ledecky, que levou o bronze) e encerrou a competição no domingo com um quarto lugar como parte da equipe canadense no revezamento 4×100 medley.

Já acostumada a expectativas e resultados correspondentes, uma decididamente contida McIntosh chamou o feito de “surreal”, mas disse que não teve muito tempo para pensar sobre o que havia conquistado ao falar com repórteres na noite de sábado.

“Depois que eu tocar na parede para o revezamento amanhã, provavelmente poderei começar a comemorar mais”, disse McIntosh. “Eu apenas tentei ficar o mais discreto possível e não pensar demais no que fiz, e acho que é isso que funciona para mim. Não ficar muito preso ao momento, mas também tentar aproveitá-lo. Mas sim, muito tempo para comemorar quando eu voltar para o Canadá.”

Enquanto Ledecky e o garoto de ouro da França, Léon Marchand, dominaram muitas das manchetes sobre a semana na piscina, McIntosh provou que ela também é uma das estrelas mais brilhantes do esporte e alguém a ser observado nos próximos anos.

A FILHA DE A nadadora olímpica canadense Jill Horstead, McIntosh, aparentemente estava destinada ao esporte.

E não demorou muito para que ela fizesse seu nome. Depois de quebrar um recorde nacional de faixa etária após o outro, McIntosh teve uma performance impressionante nas eliminatórias olímpicas para se tornar o membro mais jovem da equipe olímpica canadense em Tóquio, aos 14 anos. Ela não ganhou medalhas naqueles Jogos — sua primeira competição internacional sênior — mas terminou em quarto lugar nos 400m livre, colocando o mundo da natação em alerta.

Em 2022, McIntosh conquistou os títulos mundiais nos 200 m borboleta e 400 m medley individual.

Ela quebrou seu primeiro recorde mundial, com 3:56.08 nos 400m livre, no ano seguinte, e defendeu com sucesso seus títulos no campeonato mundial. Com as Olimpíadas se aproximando rapidamente, ficou claro que ela tinha a chance de fazer algo especial.

Mas definir expectativas e cumpri-las são duas coisas diferentes. E com McIntosh sendo apenas uma adolescente, ela teria sido mais do que desculpada por estar temporariamente sobrecarregada pela pressão. Mas aqueles que a conhecem — e treinam com ela — sabiam o que ela poderia realizar.

Nossas histórias olímpicas favoritas • Após nove medalhas de ouro, Ledecky ainda não terminou

• Por que os EUA não dominar o basquete 3×3

• Djokovic completa o Golden Slam com vitória em Paris

• ‘Clark Kent do cavalo com alças’ ganha medalha de bronze

• Os boxeadores olímpicos reacendem o debate sobre a inclusão esportiva

Mais conteúdo das Olimpíadas

“Não dá para dizer nada além de que foi incrível”, disse a companheira de equipe Penny Oleksiak, a atleta olímpica canadense mais condecorada da história, aos repórteres após os 400 m livres.[She] saiu e arrasou. Só de observá-la durante a semana, e como ela se comporta e como ela está se preparando para isso, foi tudo o que esperávamos que fosse.”

Nos 200m borboleta — uma corrida na qual a mãe de McIntosh competiu durante os Jogos há 40 anos — seu tempo de 2:03.03 foi bom o suficiente para um novo recorde olímpico. Assim como o burburinho em torno de Marchand, as comparações de McIntosh com Michael Phelps foram rápidas. Ela e Marchand, 22, se juntaram a Phelps como os únicos nadadores da história a vencer os 400m medley e os 200m borboleta nas Olimpíadas. A chegada de sábado de 2:06.56 também foi um novo recorde olímpico. E com o ouro, ela empatou a marca de Oleksiak para o maior número de medalhas em uma única Olimpíada por um canadense.

Assim que McIntosh desceu do pódio com a medalha de ouro no sábado, “Summer of ’69” de Bryan Adams tocou alto no alto-falante enquanto ela caminhava para sua volta da vitória. Enquanto ela sorria e acenava para os fãs, inclusive em uma tela montada para que ela pudesse ver membros de sua família e amigos em casa, a música de Adams sobre a alegria desenfreada e a liberdade sem precedentes de ser uma adolescente no verão provocou uma cantoria em algumas seções da arena.

Ah, quando olho para trás agora

Aquele verão pareceu durar para sempre

E se eu tivesse a escolha

Sim, eu sempre gostaria de estar lá

Aqueles foram os melhores dias de minha vida

Enquanto ela continuava a posar com sua medalha para os fotógrafos e a abraçar e cumprimentar aqueles que conhecia nas arquibancadas (e alguns estranhos), seria fácil pensar que a música era sobre McIntosh — afinal, seu nome é Summer — e sua semana dominante de coleta de medalhas em Paris.

Ver seu filho se tornar um campeão olímpico é pura felicidade. 🥹 #OlimpíadasDeParis foto.twitter.com/y85nrL32oU — NBC Olimpíadas e Paralimpíadas (@NBCOlympics) 4 de agosto de 2024

McIntosh não teve tempo de refletir sobre o que havia conquistado mais tarde naquela noite, mas sabia que a versão infantil dela mesma — aquela que tinha acabado de começar a nadar — não teria acreditado. Mas McIntosh deixou claro que não acreditava que esses eram necessariamente os melhores dias de sua vida, nem que ela estava perto de terminar sua carreira de natação.

“Definitivamente teria sido um pouco chocante”, disse McIntosh. “Quer dizer, lembro-me de assistir às Olimpíadas de 2016 e ficar tão inspirado por todos da Equipe Canadá. Crescendo desde os 7 ou 8 anos, esse sempre foi um sonho meu. Fazer parte de uma equipe olímpica e agora ter medalhas em meu nome é incrível.

“Mas sim, apenas tentando manter o ritmo daqui para frente. Quero dizer, ainda tenho muito tempo neste esporte pela frente.”