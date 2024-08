Suni Lee conquista sexta medalha olímpica de ginástica com bronze nas barras

PARIS — Kaylia Nemour, da Argélia, entregou a primeira medalha de ouro do país na ginástica, enquanto a americana Sunisa Lee conquistou sua terceira medalha em Paris com um bronze na final das barras assimétricas no domingo.

Nemour montou uma rotina emocionante para superar o chinês Qiu Qiyuan.

Para Lee, foi a sexta medalha de sua carreira olímpica. Ela também ganhou o bronze nas barras assimétricas em Tóquio há três anos.

“A pressão estava alta”, disse Lee, que foi o último a competir no domingo. “É muito mais significativo porque nas últimas Olimpíadas eu disse a mim mesmo que voltaria para me redimir nas barras e foi o que fiz dessa vez. Eu queria apenas montar uma rotina boa e limpa. Se eu apenas fizesse a rotina que fiz nos últimos dias, então eu sabia que ganharia uma medalha. Eu queria ir lá, provar a mim mesmo que eu poderia fazer isso.”

Nemour é francesa e ainda treina na França, mas mudou para competir pela Argélia após uma disputa com a federação francesa de ginástica e o clube de Nemour, Avoine Beaumont, o que levou a ginasta a adotar a nacionalidade argelina de seu pai.

Nemour, 17, voou de uma barra para a outra com uma série de liberações e manobras de mão intrincadas que eram atlética e tecnicamente exigentes. Seus 15.700 mal foram suficientes para vencer Qiu, que abraçou seus treinadores após seu desmonte e ouviu a multidão explodir quando seus 15.5 foram postados.

Enquanto Nemour compete sob uma bandeira diferente — ela pendurou a bandeira argelina atrás de si após garantir sua vitória — ela estava muito em casa. Uma ovação estridente se seguiu depois que ela ganhou a primeira medalha de ginástica para a Argélia.

A americana Suni Lee marcou 14.800 nas barras assimétricas e superou a belga Nina Derwael (14.766) e a italiana Alice D’Amoto (14.733) na disputa pelo bronze — sua sexta medalha olímpica na carreira. Jamie Squire/Getty Images

Lee passou boa parte dos últimos 15 meses lidando com múltiplas doenças renais que limitaram seu treinamento. Ela não levou Paris a sério até dezembro. E sete meses depois ela já ganhou três medalhas depois de ajudar as mulheres dos EUA lideradas por Simone Biles a conquistarem o ouro por equipe na última terça-feira.

“Sinto que lido muito bem com a pressão quando se trata apenas de mim”, disse Lee. “Odeio competir em final de equipe. É tão estressante. Tenho que competir pela equipe e minha pontuação conta e não é só para mim, então se eu errasse, eu levaria muito a sério.

“Se for só eu, essa é a única coisa que posso controlar. Estou feliz por ter conseguido lidar com a pressão dessa vez. Minha última competição internacional foi as Olimpíadas [in Tokyo] e eu não tinha nada no meio, então estou muito feliz por ter conseguido acertar tudo até agora.”

Incluindo seu bronze no individual geral, as seis medalhas de Lee a deixam uma atrás de Shannon Miller como a segunda maior por uma ginasta americana. Lee pode se igualar a Miller na final da trave de equilíbrio no domingo.

“Não acredito que tenho seis medalhas”, disse Lee. “Esta Olimpíada definitivamente significou muito mais. Estou realmente tentando aproveitar tudo o que vem com ela.”

Na competição masculina, Carlos Yulo, em apenas um final de semana, aumentou o total de medalhas olímpicas de todos os tempos para as Filipinas de um para três, após somar uma vitória no salto masculino no domingo à que conquistou no solo masculino no sábado.

A média de 15,116 de Yulo nos dois saltos foi boa o suficiente para superar Artur Davtyan, da Armênia, e Harry Hepworth, da Grã-Bretanha.

Mais cedo, o chinês Liu Yang defendeu seu título olímpico de ginástica nas argolas, registrando uma pontuação de 15.300 para superar seu companheiro de equipe Zou Jingyuan na final.

Liu, 29, é o terceiro homem a ganhar vários títulos olímpicos em um evento que exige força e controle corporal impecável, juntando-se a Albert Azaryan, da Rússia, e Akinori Nakayama, do Japão.

Eleftherios Petrounias da Grécia ganhou o bronze. Petrounias ganhou uma medalha nas argolas em três Jogos seguidos. Ele foi campeão em 2016 no Rio de Janeiro e medalhista de bronze em Tóquio há três anos.

A diferença entre os 15.300 de Liu e os 15.233 de Zou veio no desmonte. Zou pulou algumas vezes após atingir o tapete, enquanto o salto de Liu foi consideravelmente menor.

Samir Ait Said, da França, terminou em quarto, oito anos após quebrar a perna esquerda no salto no Rio. Said, que já se comprometeu a tentar chegar a Los Angeles 2028, rugiu após seu desmonte na frente de uma multidão altamente partidária dentro da Bercy Arena. A multidão recebeu a pontuação de Said de 15.000 com assobios de descontentamento.

As finais do salto masculino serão mais tarde no domingo.

A Associated Press contribuiu para esta reportagem.