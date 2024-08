SuperTaça Europeia: Kylian Mbappé pronto para estreia no Real Madrid

Kylian Mbappé está disponível para jogar sua primeira partida competitiva pelo Real Madrid, quando o time enfrentará a Atalanta na Supercopa da UEFA na quarta-feira, confirmou Carlo Ancelotti, embora o treinador não tenha dito se o craque começará a partida.

Mbappé, de 25 anos, assinou um contrato de cinco anos com o campeão europeu e espanhol Madrid no mês passado, vindo do Paris Saint-Germain em uma transferência gratuita.

O internacional francês juntou-se aos seus novos companheiros de equipa no treino de pré-temporada na semana passada, depois de representar o seu país no Euro 2024, neste verão, e faz parte do plantel para o confronto da Supertaça entre o vencedor da Liga dos Campeões, o Madrid, e o vencedor da Liga Europa, o Atalanta, em Varsóvia, na Polónia.

“Kylian chegou bem, como todos os outros [players] que não tiveram muito tempo [to train]”, disse Ancelotti em sua entrevista coletiva pré-jogo na terça-feira. “Ele está em boa forma, está se adaptando bem. Obviamente, todos que estão aqui [with the squad] poderia jogar amanhã.”

Ancelotti brincou que tentar colocar todas as suas estrelas no time nesta temporada — com Mbappé competindo por vagas na linha de frente com Vinícius Júnior, Rodrygo, Endrick, Brahim Díaz, Arda Güler e Jude Bellingham — foi um “grande problema”.

“O verão inteiro fiquei pensando em quem escolher, quem não escolher, e isso arruinou minhas férias!” Ancelotti riu. “Temos muitos jogos. Os mesmos jogadores não podem jogar todos os 70 jogos [this season]. No ano passado, aqueles que jogaram menos trouxeram muito para o time, aqueles que começaram no banco, e isso pode ser a chave.”

Kylian Mbappé está disponível para jogar pelo Real Madrid contra a Atalanta, de acordo com o técnico Carlo Ancelotti. Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Ancelotti também não confirmou se Mbappé assumirá como o primeiro cobrador de pênaltis do Madrid nesta temporada.

“Ele cobra pênaltis”, disse Ancelotti. “Recentemente, Vini os cobra bem. Vi Bellingham se sair bem em um jogo na Euro. [Federico] Valverde fez um ótimo trabalho [with a penalty] na Copa América. Temos muitos interessados. Vou ter que escolher um para amanhã, e será alguém que comece o jogo.”

“Eu tive que enfrentar [Mbappé] algumas vezes”, disse o zagueiro Dani Carvajal. “Como companheiro de equipe, ele é um grande jogador e nos ajudará muito a ter uma ótima temporada.”

O Madrid venceu a Supercopa da UEFA cinco vezes, a última em 2022, quando derrotou o Eintracht Frankfurt por 2 a 0 em Helsinque, Finlândia. Após a Supercopa, o Madrid inicia sua temporada de LaLiga 2024-25 visitando o Mallorca no domingo.

Enquanto isso, o Madrid confirmou que o meio-campista Eduardo Camavinga sofreu uma torção nos ligamentos do joelho durante o treino do time na terça-feira. Fontes disseram à ESPN que o internacional francês pode perder até dois meses com a lesão.