Surfista americana Caroline Marks conquista ouro feminino nas Olimpíadas

TEAHUPO’O, Taiti — O polinésio francês Kauli Vaast ganhou a medalha de ouro no surfe masculino pela França, enquanto Caroline Marks, dos Estados Unidos, ganhou a medalha de ouro no surfe feminino na segunda-feira nas Olimpíadas de Paris, no Taiti.

Aplausos e lágrimas irromperam dos espectadores nos barcos que flutuavam perto da onda e da multidão ao longo da costa quando a partida final masculina terminou à tarde e o herói da cidade natal ergueu os braços no ar em sinal de vitória.

“Eu realmente não percebo, mas acabei de fazer história”, disse Vaast. “Não poderia estar mais orgulhoso de representar o Taiti e a França em casa.”

A disputa pela medalha de ouro feminina terminou cerca de trinta minutos depois, com Marks derrotando Tatiana Weston-Webb, do Brasil, que ficou com a medalha de prata.

“Sua vida inteira se resume a um momento como esse”, disse Marks com uma medalha de ouro pendurada no pescoço. “Está além de todos os meus sonhos mais loucos.”

Caroline Marks, dos Estados Unidos, entra em um tubo na final da medalha de ouro feminina na competição de surfe durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024 em Teahupo’o, Taiti. Ben Thouard/Foto da piscina via AP

Nas medalhas de bronze, Gabriel Medina, do Brasil, e Johanne Defay, da França, venceram após derrotar Alonso Correa, do Peru, e Brisa Hennessy, da Costa Rica, respectivamente.

“Chopes me deu tantas ondas boas, tantos resultados bons. Então não posso reclamar”, disse Medina, usando um apelido comum para Teahupo’o.

Medalhistas — alguns descalços — subiram no pódio olímpico perto do oceano enquanto multidões se reuniam para aplaudir e tirar fotos. Galos corriam pela grama enquanto jovens surfistas locais gritavam os nomes dos atletas enquanto eles passavam.

Todos os vencedores da competição de surfe das Olimpíadas de Paris são medalhistas olímpicos pela primeira vez, depois que a atual campeã olímpica feminina, Carissa Moore, dos Estados Unidos — que venceu nos Jogos de Tóquio, onde o surfe olímpico estreou — foi derrotada nas quartas de final na quinta-feira.

“Obviamente, estou muito triste por não fazer parte do dia das finais, por representar minha casa e minha família mais uma vez, mas estou muito grata”, disse Moore após sua derrota. “Só espero que no final do dia eu possa encorajar quem estiver assistindo, ganhe ou perca, a não ter medo de entrar sem medo e não ter medo de falhar.”

O último dia da competição de surfe das Olimpíadas de Paris começou na manhã de segunda-feira, após dois dias de atrasos devido a condições desfavoráveis. De manhã, as condições eram menores do que as ondas pesadas em formato de barril pelas quais Teahupo’o é famosa e que foram vistas durante parte da competição masculina na semana anterior. Em um ponto durante a competição, uma baleia saltou da água enquanto os surfistas estavam na água.

Mas à tarde, as ondas ficaram maiores e mais frequentes, dando aos atletas a chance de impressionar os juízes com o tempo que passaram dentro dos tubos.

Seis dos oito surfistas que chegaram às semifinais representavam nações diferentes. Bandeiras da Polinésia Francesa, Peruana, Australiana e outras bandeiras nacionais tremulavam em barcos perto das ondas.

Embora nem todos os surfistas que competiram tenham conseguido levar uma medalha para casa, muitos concordaram que a segunda competição olímpica de surfe — repleta de fotos virais, pontuações recordes e horas de vídeos impressionantes transmitidos para espectadores do mundo todo — ajudou a promover o esporte.

“Todo mundo está assistindo e prestando atenção”, disse Medina, que disse ter conquistado milhões de seguidores nas redes sociais depois que uma foto dele flutuando no céu ao lado de sua prancha de surfe enquanto saltava de uma onda se tornou viral durante a competição. “Acho que o surfe vence.”