Surreal pensar na minha substituição pela Mercedes – Lewis Hamilton

MONZA, Itália — Lewis Hamilton disse que foi “surreal” e “emocionante” acordar na manhã de sábado sabendo que Andrea Kimi Antonelli seria anunciado como seu substituto na Mercedes no ano que vem.

No início deste ano, Hamilton fechou um acordo para ir para a Ferrari em 2025, deixando uma vaga aberta ao lado de George Russell na Mercedes para a próxima temporada.

Após meses de especulação, a Mercedes confirmou no sábado que Antonelli, de 18 anos, seria parceiro de Russell no ano que vem, com a nova dupla de pilotos realizando uma coletiva de imprensa ao lado do chefe da equipe, Toto Wolff, no paddock de Monza.

Hamilton corre pela Mercedes desde 2013 e disse que foi uma sensação estranha saber que a notícia sobre Antonelli se tornou pública.

“Quer dizer, eu sabia há muito tempo… mas definitivamente esta manhã, eu sabia que seria anunciado esta manhã, e eu definitivamente acordei e foi muito surreal, apenas ter a confirmação oficial de que meu assento estava disponível e que eu estava esperando por ele por tanto tempo”, disse Hamilton.

“Fiquei bastante emocionado esta manhã. Mas muito feliz por Kimi e por esta equipe. Sei que Kimi fará um ótimo trabalho.”

Hamilton conquistou uma vitória emocionante no Grande Prêmio da Grã-Bretanha neste ano — sua primeira em mais de dois anos e meio — e depois ficou em segundo lugar no Grande Prêmio da Bélgica, quando seu companheiro de equipe George Russell foi desclassificado porque seu carro estava abaixo do peso.

O heptacampeão, que conquistou seis títulos com a Mercedes entre 2014 e 2020, disse que todas as corridas deste ano foram emocionantes, sabendo que deixaria a equipe no final da temporada.

“Está lá o ano todo. Em todas as corridas que participamos e eu… Eu amo muito meu time e passamos por muita coisa juntos.

“Então será emocionante em cada corrida, porque cada corrida que fizermos será a última vez naquela corrida específica e a cada corrida chegaremos mais e mais perto da última vez que estarei em uma Mercedes e isso é difícil, definitivamente será difícil.

“Meu foco agora é tentar fazer o melhor trabalho que posso para a equipe e terminar em alta. Tenho que me encontrar para a qualificação de alguma forma. Meu ritmo de corrida é ótimo, só preciso descobrir como voltar ao meu antigo eu.”

Hamilton se classificou em sexto para o Grande Prêmio da Itália de domingo em Monza — apenas 0,186 segundos atrás de Lando Norris na pole position — mas disse que dois erros o impediram de garantir uma vaga na primeira fila do grid.

“Estou absolutamente furioso”, ele disse à Sky Sports. “Eu poderia ter ficado na pole. Eu poderia ter ficado pelo menos na primeira fila.

“Não fiz o trabalho no final. Perdi 0,15 segundos na Curva Um e Dois e então perdi 0,1 segundos na última curva. Ninguém para culpar além de mim mesmo.

“A qualificação tem sido minha fraqueza por um minuto agora e não consigo descobrir. Vou continuar tentando.

“No final das contas, tenho que seguir em frente. Temos um bom carro de corrida, a equipe fez um trabalho incrível neste fim de semana.

“O carro tem se sentido muito melhor do que na última corrida e a equipe merece melhor. Talvez eles consigam isso com Kimi.”