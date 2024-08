Suspeito de conspiração terrorista de Taylor Swift começou a trabalhar no local dias antes dos shows

Taylor SwiftO ataque terrorista frustrado foi muito mais longe do que muitos pensavam inicialmente… com um suspeito contratado pelo local poucos dias antes de o cantor chegar à cidade.

Um suspeito de 17 anos por trás do quase desastre em Viena conseguiu um emprego no Estádio Ernst Happel nos dias que antecederam seus shows… aparentemente para melhor posicionar a si mesmo e a seu cúmplice para o suposto ataque terrorista. Ele foi preso fora do local.

Como informamos, as autoridades executou um mandado de busca na casa de um dos suspeitos e encontrou substâncias químicas e dispositivos técnicos, presumivelmente para fabricar uma bomba. Embora as autoridades não tenham informado, parece que o dispositivo poderia ter sido detonado pelo jovem de 17 anos que estaria trabalhando dentro do local.

Fica ainda mais aterrorizante… as autoridades agora dizem que este teria sido um ataque multifacetado. Um dos terroristas supostamente planejou dirigir um veículo contra a multidão do lado de fora do local – Taylor normalmente tem fãs do lado de fora ouvindo que não conseguem entrar – e imediatamente depois uma bomba teria sido detonada.

A polícia também prendeu um jovem de 19 anos e deteve um jovem de 15 anos… alegando que os três indivíduos planejaram o ataque.

Uma foto do suposto suspeito de 19 anos circulou na mídia estrangeira.

Diretor Geral de Segurança Pública Frank Ruff diz que os suspeitos mostraram “ações preparatórias concretas” na preparação… e não é surpresa que as autoridades estejam chamando isso de “grave conspiração terrorista”.



Como dissemos a vocês… as autoridades dizem que se sentem confiantes de que minimizaram a ameaça do mesmo ataque – mas, o shows foram cancelados de qualquer maneira, por causa da ameaça “abstrata” de ataque.

As autoridades austríacas afirmam que o seu principal suspeito – o jovem de 19 anos – confessou totalmente os planos de ataque… com Haijawi-Pirchner alegando que considerava moralmente “certo matar infiéis”. As autoridades dizem que todos os três suspeitos foram radicalizados online no mês passado.

Quase 200 mil pessoas eram esperadas entre os três shows, mas a Barracuda Music disse que sentiu que precisava desligar imediatamente – oferecendo reembolso total à legião de fãs decepcionados.