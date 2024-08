Suspensão anulada para o LB Arden Key dos Titans, diz fonte

NASHVILLE, Tennessee — A suspensão de seis jogos do linebacker externo Arden Key, do Tennessee Titans, sob a política de drogas para melhorar o desempenho da NFL foi anulada, disse uma fonte da liga à ESPN no sábado.

Após a possível suspensão ter sido anunciada em 30 de julho, os Titans decidiram esperar o processo e continuaram a ter Key assumindo todas as representações do primeiro time, apesar da punição iminente. O gerente geral dos Titans, Ran Carthon, não contratou nenhum outside linebacker agente livre enquanto o time esperava pela decisão da liga.

O defensive tackle dos Titans, Jeffery Simmons, postou no X que Key havia vencido seu apelo, acrescentando: “Vejo vocês em 8 de setembro”.

Key teve seis sacks na temporada passada, o terceiro maior número de um jogador dos Titans. O linebacker do sétimo ano assinou um contrato de três anos e US$ 21 milhões com o time em março de 2023.

O técnico dos Titans, Brian Callahan, disse na quinta-feira que os titulares, incluindo Key, não jogariam na partida de pré-temporada de sábado contra o Seattle Seahawks.