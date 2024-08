Swiatek e Paolini avançam no US Open; Rybakina lesionado desiste

NOVA YORK — Uma partida do US Open entre duas finalistas de Grand Slam durou apenas três pontos na quinta-feira, quando a ex-nº 1 Karolina Pliskova se machucou e teve que parar de jogar contra a quinta cabeça de chave Jasmine Paolini. A partida abreviada foi seguida pela retirada da quarta cabeça de chave Elena Rybakina do torneio com uma lesão não revelada.

O placar na disputa do segundo round entre Pliskova e Paolini foi 15 a 15, com Paolini sacando, quando Pliskova pisou desajeitadamente no pé esquerdo ao tentar mudar de direção durante um ponto que ela perdeu. Isso fez 30 a 15, e foi aí que o placar permaneceu, enquanto Pliskova foi para a lateral e pediu a visita de um treinador.

Pliskova, vice-campeã do US Open em 2016 e de Wimbledon em 2021, tirou os dois sapatos e a meia esquerda. O treinador examinou seu pé esquerdo e, eventualmente, Pliskova disse que não poderia continuar competindo e saiu mancando da quadra no Estádio Louis Armstrong.

Escolhas do editor 2 Relacionados

“É tão triste. Espero que ela se recupere logo, porque é ruim deixar a quadra assim”, disse Paolini. “Não sei o que dizer, porque não jogamos uma partida. Não é bom para o tênis.”

É a quarta desistência do lado feminino até agora neste torneio, empatando com o maior número em um único US Open (2011) na era Open.

Paolini perdeu na final deste ano no Aberto da França, em junho, para Iga Swiatek, e em Wimbledon, em julho, para Barbora Krejcikova.

O resultado de quinta-feira deu a Paolini sua 17ª vitória em uma partida importante em 2024, a maior vitória feminina nesta temporada.

Antes desta temporada, a italiana de 28 anos nunca havia passado da segunda rodada em nenhum torneio importante em 16 participações. Isso inclui um recorde de carreira de 1-4 em Flushing Meadows, onde ela chegou à segunda rodada em 2021 e saiu na primeira rodada em 2020, 2022 e 2023.

“Finalmente, nos encontramos, terceira rodada”, disse Paolini, levantando os dois braços e olhando para o céu. “Finalmente!”

Rybakina, campeã de Wimbledon de 2022, desistiu do US Open antes de sua partida da segunda rodada, mandando a francesa Jessika Ponchet para o fim de semana.

Mais 6-0 Bagel Sets ganhos em Majors* Incluindo o set de abertura de quinta-feira, Iga Swiatek agora ganhou 26 conjuntos de bagels em torneios importantes, a quarta maior marca entre as jogadoras em atividade. Jogador Conjuntos de bagels Vênus Williams 42 Victoria Azarenka 38 Caroline Wozniacki 35 Iga Swiatek 26 — Estatísticas e informações da ESPN

“Infelizmente, tenho que me retirar da minha partida hoje devido às minhas lesões”, disse Rybakina em um comunicado. “Eu não queria terminar o último Grand Slam do ano dessa forma, mas tenho que ouvir meu corpo, e espero poder fechar o restante do ano forte.”

Rybakina é a primeira tenista feminina top 5 a se aposentar ou se retirar do US Open desde 2000, quando a quarta cabeça de chave, Mary Pierce, se aposentou durante sua partida das oitavas de final contra Anke Huber devido a uma lesão no ombro.

Rybakina tem lutado para se manter saudável, mais recentemente se retirando das Olimpíadas e do torneio preparatório de Toronto com bronquite aguda. No início desta temporada, ela se retirou dos eventos em Dubai, Indian Wells e Roma por doença, e se aposentou de sua partida das quartas de final em Berlim com dor abdominal. Ela também se retirou de Eastbourne devido a uma mudança na programação.

Iga Swiatek, jogando uma partida à tarde no Arthur Ashe Stadium, mostrou sua forma número 1 contra a qualificada japonesa Ena Shibahara ao avançar para a terceira rodada com uma vitória de 6-0, 6-1. Ela venceu o primeiro set em apenas 23 minutos e finalizou a partida em 65. A campeã do US Open de 2022 levou mais tempo do que isso para jogar o segundo set sozinha em sua partida da primeira rodada, quando ela precisou de um tiebreak que ela finalmente fechou em 72 minutos.

“Eu simplesmente senti que o ritmo estava muito melhor”, disse Swiatek. “Eu estava um pouco tenso na minha última partida, então hoje eu só queria focar nas coisas certas.”

Swiatek é a única jogadora masculina ou feminina que chegou à terceira rodada ou melhor em todos os majors possíveis desde o início de 2020 (19 participações consecutivas na terceira rodada). A última vez que ela não chegou a esse estágio de um major foi há cinco anos no US Open de 2019, quando perdeu na segunda rodada para Anastasija Sevastova.

A americana Jessica Pegula, a semente nº 6, cuidou da campeã do Australian Open de 2020, Sofia Kenin, em sets diretos. Pegula venceu 14 partidas de nível de tour em solo americano nesta temporada, a segunda maior no WTA Tour depois de Danielle Collins (16).

A sexta cabeça de chave Jessica Pegula venceu 14 partidas de nível de torneio em solo americano nesta temporada, ficando atrás apenas de Danielle Collins (16) no WTA Tour. Kirsty Wigglesworth/AP

Em outros resultados de simples femininos de quinta-feira, a ex-destaque da NC State Diana Shnaider, a 18ª cabeça de chave, derrotou Clara Tauson por 6-4, 6-4 para avançar para a terceira rodada do segundo torneio importante consecutivo.

Shnaider é uma das quatro ex-jogadoras universitárias ainda na disputa em simples, junto com Ena Shibahara (UCLA, joga contra Iga Swiatek na quinta-feira), Emma Navarro (Virginia, até a terceira rodada) e Peyton Stearns (Texas, até a terceira rodada).

A americana Ashlyn Krueger derrotou a nº 21 Mirra Andreeva por 6-1, 6-4. Foi a quinta vitória de Krueger sobre uma jogadora do Top-25 da WTA nesta temporada, depois de ter uma vitória antes da temporada de 2024. Krueger entrou no torneio com um recorde de 0-6 na chave principal em majors.

A número 15 Anna Kalinskaya venceu Anna Bondar por 6-2, 6-4, e a número 30 Yulia Putintseva avançou com uma vitória de 6-1, 7-6 (4) sobre Wang Xinyu. Ela joga com Paolini em seguida.

ESPN Stats & Information e The Associated Press contribuíram para esta reportagem.