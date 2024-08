Swifties para Kamala Rally arrecada mais de US$ 120 mil, sem Taylor Swift de plantão

Taylor Swiftos fãs dedicados estão provando ser uma força imparável para Kamala Harris‘campanha presidencial… colocando sua energia de superfã em alguma arrecadação de fundos séria para o vice-presidente.

Embora Swift ainda não tenha endossado formalmente um candidato presidencial, incontáveis ​​​​Swifties já convergiram para apoiar Harris… reunindo-se para um comício virtual na noite de terça-feira, onde mais de US$ 120.000 foram arrecadados, com alguns grandes nomes fazendo participações especiais.

Votar nunca sai de moda! O #SwiftesForKamala Os produtos da coleção “Voting Era” estão AQUI! Estamos muito entusiasmados com a parceria @shopsocialgoods para ajudá-lo a entrar na era da votação com estilo 🥰👕 A renda da arrecadação vai para @quandoweallvote. Compre agora ➡️ https://t.co/Qzyw2W8Qru pic.twitter.com/0IyGyHzy6e – Swifties para Kamala (@ Swifties4Kamala) 28 de agosto de 2024

@Swifties4Kamala

Na verdade, Swifties for Kamala se orgulha de arrecadar mais de US$ 140.000 no total para Harris e Governador Tim Walzsua candidatura à Casa Branca.

De acordo com o grupo Swifties for Kamala, mais de 34.000 fãs participaram do comício online… onde o senador Elizabeth Warren dirigiu-se ao grupo como orador convidado, e o lendário cantor e compositor Carol King cantou o refrão do mega-hit de Swift, “Shake It Off”.



Reproduzir conteúdo de vídeo





Swift e King são muito antigos… com a estrela pop cantando “Will You Still Love Me Tomorrow” na cerimônia de posse da lenda no Hall da Fama do Rock n’ Roll em 2021.

King gritou Swift durante o comício, chamando a A-lister de sua “neta musical e compositora” … embora TS não tenha aparecido na ligação.

Warren compartilhou suas músicas favoritas de Swift – “Karma” e “All Too Well (versão de 10 minutos) (versão de Taylor)” – do enorme catálogo da cantora. Ela também fez questão de colocar a Ticketmaster no ar… a empresa. Os Swifties ficaram irritados com o tratamento desastroso das vendas de ingressos da turnê “Eras” em 2022.

Quanto a onde Swift estava durante tudo isso… ela passou os últimos dias em sua residência em Rhode Island, entreter amigos da lista A como Channing Tatum, Blake Lively, Ryan Reynolds — e namorado Travis Kelce.

Taylor — Obrigado pelo seu apoio e por se manifestar neste momento crucial da história da nossa nação. O dia da eleição está chegando – você está pronto para isso? https://t.co/eoxT07d7QB https://t.co/TLHRYSjbTx -Joe Biden (@JoeBiden) 7 de outubro de 2020

@JoeBiden