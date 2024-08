Sydney McLaughlin-Levrone ganha ouro olímpico com corrida recorde

SAINT-DENIS, França — Sydney McLaughlin-Levrone insiste e insiste que sua maior competição em qualquer corrida são as 10 barreiras que circundam a pista.

Hoje em dia, isso não é problema. A coisa real contra a qual ela está correndo é o relógio.

McLaughlin-Levrone quebrou mais uma vez seu próprio recorde mundial, superando os 400 metros com barreiras em 50,37 segundos na noite de quinta-feira para defender seu título olímpico.

Escolhas do editor 2 Relacionados

A americana de 25 anos já quebrou o recorde mundial seis vezes. Ela estava na liderança na curva e correu na reta final para vencer a companheira de equipe Anna Cockrell por 1,50 segundos.

“Obviamente, há pessoas ao seu lado e elas vão te empurrar, mas não importa se você não se concentrar nas barreiras à sua frente”, explicou McLaughlin-Levrone. “Esse era meu foco, tentar ser o mais eficiente possível nos meus 10 obstáculos e tentar diminuir esse tempo todas as vezes.”

McLaughlin-Levrone havia estabelecido o antigo recorde, 50,65 segundos, em 30 de junho nas eliminatórias olímpicas dos EUA.

Esta foi anunciada como uma das corridas imperdíveis no Stade de France, dada a rivalidade entre McLaughlin-Levrone e Femke Bol, da Holanda. Cockrell invadiu a festa, com Bol terminando em terceiro. Ela caminhou pela pista, balançando a cabeça.

McLaughlin-Levrone fará com que os concorrentes façam isso.

“Eu estraguei tudo”, disse Bol. “Não tenho certeza de onde cometi o erro. Acabei de tomar muito ácido láctico faltando 300 metros. Não sei por quê; realmente não tenho explicação. Esta é apenas uma corrida ruim.”

Sydney McLaughlin-Levrone quebrou seu próprio recorde mundial nos 400 m com barreiras feminino na quinta-feira, conquistando uma medalha de ouro olímpica em 50,37 segundos. Elsa/Getty Images

Assim que McLaughlin-Levrone cruzou a linha de chegada, ela olhou para o placar e deu um sorriso rápido. Ela faz a quebra de recordes parecer quase um passeio no parque.

E embora ela saiba que há coisas que pode consertar, ela estava se aproximando de uma corrida perfeita — e de atingir o território dos 49 segundos.

“É só desenvolver a capacidade das pernas de lidar com essa velocidade”, disse McLaughlin-Levrone, que se casou com Andre Levrone Jr., ex-jogador de futebol americano da NFL, em 2022.

McLaughlin-Levrone chegou a 3-0 em corridas contra Bol. Ela venceu Bol nos Jogos de Tóquio em 2021 (Bol terminou em terceiro lá também) e novamente um ano depois no campeonato mundial em Oregon. McLaughlin-Levrone se machucou na temporada passada e não correu quando o campeonato mundial foi em Budapeste. Isso abriu a porta para Bol ganhar sua primeira coroa mundial.

Após a corrida, McLaughlin-Levrone deu a Bol um abraço consolador e algumas palavras de incentivo.

“Eu fiquei tipo, ‘Você é incrível'”, ela disse. “Ela começou a correr com barreiras há pouco tempo, então acho que ela está indo muito bem.”

Cockrell também reduziu seu melhor tempo pessoal em 0,77 segundos.

“Eu sempre me chamei de garota do showtime”, disse Cockrell. “Quando as luzes se acendem, eu saio para brincar.”

Treinada por Bobby Kersee, McLaughlin-Levrone vem construindo constantemente em direção a esse momento por dois anos. Principalmente fora dos holofotes. Ela tem corrido em sprints de 200 e 400 metros e também em corridas com barreiras curtas — 100 metros e 60 metros indoor — para ganhar experiência, velocidade e técnica.

Tudo valeu a pena na quinta-feira, com outra apresentação recorde diante de uma casa lotada.

“Eu sabia que isso era possível”, disse McLaughlin-Levrone, que comemorou seu aniversário na quarta-feira. “Eu sabia que provavelmente seria preciso um recorde mundial para vencer esta corrida.”

Depois, ela desfilou pela pista usando uma tiara que sua cunhada trouxe para ela usar.

“Eu só esperava que fosse uma corrida digna de ser realizada [the tiara] “para cima”, brincou McLaughlin-Levrone.

Ela surgiu na cena quando adolescente, a corredora com a habilidade incomum de fazer malabarismos enquanto andava de monociclo. Ela competiu nas Olimpíadas de 2016 aos 17 anos.

McLaughlin-Levrone, que é de Nova Jersey, estudou na Universidade de Kentucky e agora mora em Los Angeles, também tem uma medalha de ouro de Tóquio como parte do revezamento 4×400 feminino.

Ela está levantando a mão para participar do time de revezamento 4×400 em Paris.

“Estou sempre aqui”, disse McLaughlin-Levrone, “se precisarem de mim”.