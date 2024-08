‘Talvez o tempo dele tenha acabado?: Matt Brown questiona se Israel Adesanya está enfrentando um declínio inevitável

Israel Adesanya não teve uma performance ruim contra Dricus du Plessis no UFC 305, mas ainda assim saiu com sua primeira derrota por finalização e também sofreu derrotas consecutivas pela primeira vez em sua carreira.

Depois, Adesanya descartou qualquer ideia de que estava pensando em se aposentar e prometeu enfaticamente: “Eu não vou embora, porra”. Como ele continua firme no topo do ranking dos médios com status de superstar, o lutador de 35 anos provavelmente não precisará vencer muitas lutas para ganhar outra chance pelo título.

Dito isso, o veterano aposentado do UFC Matt Brown não consegue deixar de se perguntar se Adesanya não está iniciando um declínio lento e inevitável pelo qual todos os lutadores passam em algum momento de suas carreiras.

“Eu tive a pergunta, Izzy tem 35 anos, ele tem muitos quilômetros de kickboxing e MMA, seu pico está apenas terminando?” Brown disse no último episódio de O Lutador vs. O Escritor. “Foi isso que aconteceu no fim de semana? O pico dele está acabando? Quando ele lutou [Sean] Strickland, talvez ele só tenha tido uma noite ruim, mas talvez ele esteja diminuindo o ritmo também. Talvez cinco anos atrás essa tenha sido uma luta fácil para ele, e ele simplesmente não está mais em sua melhor forma.

“Do jeito que ele parecia contra Dricus, eu achei que ele parecia muito bom, mas isso pode ter sido ele ainda diminuindo um pouco o ritmo. Eu achei que a defesa dele não parecia tão boa quanto no passado, o que foi meio que uma coisa única porque ele depende muito de reações. Ele não é necessariamente um cara de mãos firmes, guarda alto, realmente defensivo nesse sentido, realmente técnico. Ele meio que depende de reações. Quando elas começam a diminuir o ritmo, é quando caras como Dricus começam a bater em você. É quando caras como Strickland começam a bater em você muito mais. Se ele está diminuindo um pouco o ritmo, talvez seu tempo tenha acabado?”

Para deixar claro, Brown não está dizendo que Adesanya perdeu um passo, mas ele não consegue deixar de se perguntar se a diferença de meio segundo em seu tempo de reação agora em comparação a alguns anos atrás é o que lhe custou caro ultimamente.

Adesanya sofreu muitas punições em lutas passadas, principalmente contra Kelvin Gastelum e duas batalhas com Alex Pereira, mas ele sempre encontrou uma maneira de vencer.

Em seu confronto contra Strickland em 2023, Adesanya foi cortado no início e quase finalizado, mas se recuperou no segundo round. Ainda assim, o restante da luta viu o ritmo, a pressão e o volume de Strickland apenas manterem Adesanya um passo atrás.

Contra du Plessis no UFC 305, Adesanya teve seus momentos e chegou a vencer por 29 a 28 em um placar após três rounds muito competitivos, mas foi pego com uma série de socos no quarto round que acabaram levando à queda e finalização que encerraram a luta.

Quando se trata da possível desaceleração de Adesanya, Brown acredita que isso provavelmente é mais evidente em sua defesa do que em seu ataque, o que ajuda a explicar algumas das dificuldades que ele enfrentou em suas duas últimas derrotas.

“Você tem que perguntar”, disse Brown. “Quando dizemos que ele estava ótimo, ele estava ótimo ofensivamente. Defensivamente, vi algumas coisas em Izzy que nunca me lembro de ter visto antes, como virar as costas. Como correr em direção à grade, virar as costas. Não é completamente anormal para ele. Ele vai contra a grade e move os pés muito bem e coisas assim, mas houve algumas vezes em que eu pensei, ‘Não acho que seja isso que Izzy quer fazer agora. Ele está fazendo isso porque está sendo atingido mais do que deveria. Dricus não é um cara rápido.’”

“É aí que eu questiono, a defesa dele está ficando mais lenta? Ele é um lutador muito reacionário. Talvez o tempo dele esteja chegando ao fim.”

O CEO do UFC, Dana White, costuma dizer que o tempo é invicto e que não há asilo para lutadores, mas aos 35 anos, é difícil prever se Adesanya ainda está no auge ou talvez começando uma decadência em sua carreira.

Apesar de todos os elogios que Adesanya recebeu com razão, mesmo na derrota no último sábado, Brown diz que é impossível pelo menos não se perguntar se é isso que está acontecendo com ele agora.

“Não estou dizendo que essa seja a resposta também, para deixar isso claro”, explicou Brown. “Não estou dizendo que é isso que está acontecendo. Estou dizendo que não ouvi ninguém fazendo essa pergunta e que ela deveria estar sendo feita.

“É a pergunta que estou fazendo. É por isso que os boxeadores geralmente não duram até os 35 anos. É quando eles realmente estão decaindo. A maioria dos boxeadores está no auge entre 25 e talvez 32 anos, no máximo, e então eles começam a decair porque é um esporte muito reacionário. MMA, não vemos isso tanto, tão comumente, porque há muitas outras opções. Você não precisa apenas reagir. Você pode agarrar um cara, pode derrubar um cara, todas essas coisas, então não vemos isso com tanta frequência, mas Izzy só fica em pé, na verdade. Ele está tentando mantê-lo naquele jogo que vai ter muitas reações. Você tem que manter suas reações rápidas. O tempo vence todos os homens. Estou apenas fazendo a pergunta, colocando-a lá fora.”

Quanto ao que vem a seguir, Brown acredita que uma revanche com Strickland provavelmente responderia a todas as perguntas que ele fez.

Se a primeira luta realmente foi apenas uma noite ruim no escritório para Adesanya, ele pode fazer os ajustes necessários e vingar sua derrota passada. Por outro lado, uma segunda derrota para Strickland pode determinar o estágio em que Adesanya está em sua carreira.

“Dê a eles a revanche e vamos ver se Izzy volta ao seu antigo eu, por assim dizer, se foi um acaso quando ele perdeu para Sean Strickland”, argumentou Brown. “Dê a ele uma chance de provar que foi. Dê a Sean Strickland [a chance] para provar que não foi, e o vencedor pode lutar contra quem tiver o título naquele momento.”

