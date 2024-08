Taylor Swift aplaude ‘Blink Twice’ de Zoë Kravitz, alerta de gatilho na postagem

Taylor Swift está dizendo que as pessoas podem nunca mais querer fechar os olhos depois de ver “Blink Twice”… e ela acrescenta que o filme pode ser estimulante para algumas pessoas.

A estrela pop acessou sua história no Instagram na sexta-feira para elogiar sua amiga próxima Zoë Kravitz … e o novo filme de Kravitz estrelado por Channing Tatum no dia da inauguração… e ela não se conteve, chamando o projeto de “incrível”.

Dito isto, T-Swizzle informa que o filme não é para todos… escrevendo um alerta para a violência sexual e outros temas maduros no filme.

Zoë e Taylor são amigas íntimas… regularmente saindo para jantar ou bebidas com outros membros do seu grupo feminino, incluindo Selena Gomes dar Gigi Hadid .

Além disso, Tay se aproximou do futuro marido de Kravitz Channing Tatum … Quem participou recentemente um show da turnê “Eras” no Estádio de Wembley com Kravitz na semana passada.