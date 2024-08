Taylor Swift continua rivalidade com Kanye West em nova música

Taylor Swift parece estar provocando Kanye West com uma nova versão ao vivo de sua música, que ela escreveu inicialmente sobre sua rivalidade com Kim Kardashian.

O negócio é o seguinte… em abril, Taylor lançou um single chamado “thanK you aIM”, no qual ela colocou as letras K, I, M em maiúscula, fazendo com que seus zilhões de fãs presumissem que a música era sobre sua briga com Kim K de há muitos anos.