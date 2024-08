Taylor Swift diz que conspiração terrorista em Viena me encheu de ‘medo’ e ‘culpa’

Taylor Swift diz que o seu silêncio sobre o plano de atentado nos seus concertos em Viena foi parte de um esforço coordenado com a polícia para manter os fãs de Londres seguros – mas agora ela está revelando o pavor que sentiu desde então.

Taylor falou na quarta-feira – um dia após o término da etapa europeia de sua turnê “Eras” – e disse que ficou arrasada porque os três shows em Viena tiveram que ser cancelados, e “O motivo dos cancelamentos me encheu de uma nova sensação de medo e uma tremenda culpa porque tantas pessoas planejaram ir a esses shows.”

No entanto, ela diz que foi animador ver como os fãs da cidade austríaca se uniram depois de saberem de três suspeitos supostamente planejado para detonar bombas no estádio e cometer esfaqueamentos em massa e caos fora dele – e foi então que ela voltou seu foco e preocupação para proteger os fãs em sua próxima parada da turnê… o Estádio de Wembley, em Londres.

TS diz que o fato de quase meio milhão de torcedores planejarem comparecer: “Minha equipe e eu trabalhamos lado a lado com a equipe do estádio e as autoridades britânicas todos os dias na busca desse objetivo”.