Taylor Swift grava promoção das Olimpíadas comemorando Biles, Ledecky e Richardson

Taylor Swift está totalmente envolvido com as Olimpíadas de Paris, narrando um vídeo promocional celebrando as mulheres norte-americanas que arrasaram.

Tenho que dizer… as palavras refletem a própria jornada de Taylor… “Nunca tenha medo de mostrar a eles quem você é, especialmente quando o mundo inteiro está assistindo. Porque não existe uma maneira de ser o melhor. Não há maneira de inspirar todos os outros que um dia o seguirão. Você faz o que você ama. Você ama o que faz. Você acredita no seu estilo, seja ele qual for.”

Aliás… Swift não é a única cantora que entrou em cena. Como você sabe, Celine Dion dar Lady Gaga ambos o mataram durante a Cerimônia de Abertura. Foi o grande retorno de Celine depois de ser afastada dos gramados devido à Síndrome da Pessoa Rígida. TMZ contou a história … agora é quase certo que ela iniciará uma residência no Resorts World, no final deste ano ou no início do próximo.