Taylor Swift quer dominar e espera seu voto nas novas categorias sociais do MTV VMA

MA TV anunciou os indicados para o Prêmios de Música de Vídeo (VMAs) de 2024e Taylor Swift está liderando o grupo com impressionantes 12 indicações. Entre elas, o hit de Swift Quinzena tem recebeu impressionantes nove indicaçõesincluindo o altamente cobiçado Vídeo do Ano, Música do Ano e Melhor Colaboração. Swift também está na disputa por Artista do Ano e Melhor Popconsolidando seu status como uma das artistas mais influentes da indústria.

Categorias com Taylor Swift:

1. Vídeo do Ano – Quinzena

2. Canção do Ano – Quinzena

3. Melhor colaboração – Quinzena com Post Malone

4. Melhor Direção – Quinzena

5. Melhor Cinematografia – Quinzena

6. Melhor edição – Quinzena

7. Melhores efeitos visuais – Quinzena

8. Melhor Pop – Quinzena

9. Melhor vídeo de tendência – Quinzena

10. Artista do Ano

Além desses prêmios individuais, o histórico de performance de Swift está sendo celebrado com uma indicação ao prêmio categoria recém-introduzida, Performance Mais Icônica do VMA. Sua performance memorável de “You Belong With Me” compete com outros momentos lendários de artistas como Beyoncé e Madonna.

Novas categorias votadas pelos fãs:

Melhor vídeo de tendência (reconhece artistas cujos vídeos ou músicas geraram grande engajamento dos fãs)

Nomeados:

Beyoncé – TEXAS HOLD ‘EM

Camila Cabello com. Livros da Playboy EU AMO ISSO

Chappell Roan – PRONTO PARA IR!

Charli XCX – Maçã

Megan Thee Stallion com Yuki Chiba – Mamushi

Tinashe – Nojento

Votação: de 2 de setembro às 11h (horário do leste dos EUA) a 3 de setembro às 11h (horário do leste dos EUA).

Melhor Grupo (Homenageia o melhor grupo em todos os gêneros musicais)

Nomeados:

NSINCR

Jogo frio

Imagine Dragons

Sonho NCT

Novos Jeans

DEZESSETE

AMANHÃ X JUNTOS

Vinte e um pilotos

Votação: de 3 de setembro às 11h (horário do leste dos EUA) a 6 de setembro às 11h (horário do leste dos EUA).

Canção do Verão (Celebra o maior sucesso do verão)

Os indicados incluem:

Ariana Grande – não podemos ser amigos (espere pelo seu amor)

Billie Eilish – PÁSSAROS DA MESMA PENA

Kendrick Lamar – Não como nós

Taylor Swift com Post Malone – Quinzena

SZA – Saturno

Post Malone com Morgan Wallen – Eu tive alguma ajuda

Votação: de 6 de setembro às 11h (horário do leste dos EUA) a 10 de setembro às 11h (horário do leste dos EUA).

Performance mais icônica do VMA (reconhece as performances mais inesquecíveis da história do VMA)

Nomeados notáveis:

Beyoncé – Amor no topo

Britney Spears, Christina Aguilera, Madonna, Missy Elliot – Como uma virgem & Hollywood

Taylor Swift – Você pertence a mim

Votação: de 10 de setembro às 11h (horário do leste dos EUA) a 11 de setembro às 11h (horário do leste dos EUA).

A MTV também anunciou uma “Semana Bônus” de votação para categorias gerais, agora prorrogado até 6 de setembro. Os fãs podem continuar apoiando Swift em categorias como Vídeo do Ano e Melhor Artista Revelação, garantindo que seu artista favorito tenha a melhor chance de levar para casa vários troféus Moon Person.

O VMA acontecerá em 11 de setembro na UBS Arena de Long Islandtransmitido ao vivo às 20h ET/PT. Com a presença dominante de Swift nas indicações, está claro que ela será um grande destaque da noite. Os fãs não vão querer perder esta oportunidade de ver se ela arrebata os prêmios e continua seu reinado no topo da indústria musical.