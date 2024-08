Taylor Swift ressurge após conspiração terrorista cancelada shows da turnê Eras em Viena

Taylor Swift está avançando em seu “Cruel Summer” … já que a cantora ressurgiu depois que uma conspiração terrorista frustrada fez com que sua turnê “Eras” em Viena fosse cancelada na semana passada.

Taylor usava uma expressão séria enquanto caminhava para o ponto quente… mas parecia tão chique como sempre em um conjunto xadrez de 2 peças, que ela combinou com plataformas grossas verde ervilha.

A cantora deixou claro que não estava se escondendo depois 3 adolescentes do sexo masculino foram presos por planejar um plano de assassinato em massa no Ernst Happel Stadium, onde Taylor estava programado para realizar três shows com ingressos esgotados.