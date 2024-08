Taylor Swift se encontra com vítimas de esfaqueamento em Southport na turnê ‘Eras’

Taylor Swift aparentemente fez de tudo para proporcionar a duas jovens vítimas do esfaqueamento de Southport uma noite “Encantada” … tirando um tempo de sua turnê “Eras” para encontrá-las.

A estrela pop e sua mãe, Andrea Swiftparecia ter se encontrado com as jovens vítimas enquanto estava em Londres para suas 5 noites com ingressos esgotados no Estádio de Wembley.

Tanto Taylor quanto sua mãe abraçaram as meninas e posaram para várias fotos nos bastidores… onde uma fã notavelmente tinha um curativo no braço com a letra da cantora, “Você desenhou estrelas ao redor das minhas cicatrizes”, escrita no topo.

O vídeo, postado originalmente no TikTok por Sam Fosterdesde então se tornou viral como prova aparente de que Taylor, de fato, se encontrou com vítimas do trágico esfaqueamento… que deixou Bebé Rei6, Elsie Dot Stancombe7 e Alice Dasilva Aguiar9, morreu após um Menino de 17 anos atacado sua aula de dança com tema Taylor Swift no final de julho. Outras 10 pessoas – incluindo 8 crianças – também ficaram feridas no ataque.

Após a tragédia, Taylor envie-lhe condolências aos entes queridos das vítimas… observando que ela estava “completamente em choque” após o terrível ataque.

Muitos fãs acreditavam que Taylor faria algo especial pelas vítimas quando ela retornasse ao Reino Unido para outra série de shows da turnê “Eras”… e, na semana passada, circularam relatos de que ela havia procurado as famílias das vítimas.

Este verão tem sido difícil para Taylor – após o ataque a facadas no Reino Unido, as datas de sua turnê em Viena foram cancelados na sequência de um plano terrorista frustrado.

Mesmo assim, Taylor ainda se esforçou para proporcionar aos fãs uma noite memorável.

A mãe das meninas até escreveu no TikTok… “O maior obrigado a @Taylor Swift e sua mãe por tornar a noite mais mágica possível para todos nós 🫶🏻 obrigada por trazer Hope & Outono pura felicidade ontem à noite e sempre 💗💗💗.”