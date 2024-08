Taylor Swift visita Travis Kelce no set do próximo game show

Taylor Swift não só suporta Travis Kelce em seu trabalho diário, ela também estava ao lado de seu homem no set de seu novo game show … de acordo com uma atriz que apareceu no programa!

Garcelle Beauvais, conhecida por seu papel em “The Jamie Foxx Show”, conversou recentemente com ET’s Kevin Frazier sobre sua experiência como concorrente no programa “Are You Smarter Than A Celebrity?” de Kelce? mostrar.