Técnico do Sudão do Sul acusa árbitros de parcialidade na derrota olímpica para a Sérvia

VILLENEUVE-D’ASCQ, França — O técnico e presidente da federação de basquete do Sudão do Sul disse que os árbitros foram tendenciosos contra seu time após a derrota por 96 a 85 para a Sérvia no sábado, que encerrou uma emocionante sequência do único time africano no torneio masculino de basquete nos Jogos de Paris.

Bogdan Bogdanovic marcou 28 pontos para ajudar a Sérvia a avançar para as quartas de final na próxima semana.

O técnico do Sudão do Sul, Royal Ivey, apontou uma grande discrepância de faltas como evidência de parcialidade por parte dos árbitros, e o presidente da federação, Luol Deng, disse que os árbitros africanos deveriam fazer parte dos principais torneios internacionais.

“Eles arremessaram 31 lances livres; nós arremessamos seis lances livres?” Ivey disse após o jogo. “Vamos contar a história. Vamos contar a história real, porque isso é uma farsa. Como eles arremessam 31 lances livres e nós arremessamos seis lances livres? Como?”

Nikola Jokic acrescentou 22 pontos e 13 rebotes para a Sérvia, que terminou em segundo no Grupo C, atrás dos Estados Unidos.

A derrota do Sudão do Sul significa que a Grécia receberá o último wild card para a fase eliminatória, pois teve uma diferença de pontos melhor que a do Sudão do Sul em três jogos da fase de grupos.

“Eu estava com medo do Sudão do Sul antes do jogo. Eles fizeram um ótimo torneio”, disse Bogdanovic. “Respeito a eles. Nós os conhecemos desde a Copa do Mundo. Eles realmente melhoraram.”

Marial Shayok e Carlik Jones lideraram o Sudão do Sul com 17 pontos cada.

Ivey disse que os árbitros reclamaram que seus jogadores estavam na área do banco e o ameaçaram de expulsão por estar fora da área do técnico, ao mesmo tempo em que toleravam comportamento semelhante do técnico da Sérvia.

“Meus rapazes estavam lá dando tudo de si — sangue, suor e lágrimas — e você me diz como nós arremessamos seis lances livres? Arremessamos um lance livre no segundo tempo”, disse Ivey.

Deng, que atuou em Duke e jogou 16 temporadas na NBA, disse que achava que a discrepância era “deliberada”.

“Eu sei que a Sérvia é conhecida pelo basquete; eles têm sido ótimos por muitos anos”, disse Deng. “A maneira, o estilo que os guardas jogam, é quase como se o árbitro os conhecesse. Tudo bem se os árbitros conhecem certos jogadores para deixá-los jogar seu estilo. Assim que nossos rapazes jogam seu estilo, eles estão recebendo faltas todas as vezes.”

Ele questionou por que parece haver uma narrativa de que os jogadores africanos são agressivos.

“Não sei por que não há árbitros africanos nas Olimpíadas. Estamos em 2024”, disse Deng. “Se estamos representando o continente, então temos que ser representados completamente. Isso é algo em que temos que continuar trabalhando. Mas se esses árbitros não estão familiarizados com nosso jogo, com nosso estilo, então não sei o que é o campeonato mundial ou as Olimpíadas. É apenas um estilo de basquete europeu e não temos permissão para ser agressivos?”

O Sudão do Sul jogou como um time cujo torneio estava em jogo. Os jogadores mergulhavam no chão para pegar bolas soltas e se aglomeravam em volta de Jokic toda vez que ele colocava a bola fundo.

Também houve jogadas de esforço total, incluindo Wenyen Gabriel correndo para bloquear Aleksa Avramovic durante um primeiro quarto acelerado.

A Sérvia — classificada em quarto lugar no mundo pela FIBA ​​— vencia o Sudão do Sul, 33º colocado, por 47 a 44 no intervalo.

A Sérvia tinha uma vantagem de cinco pontos entrando no quarto período. E o Sudão do Sul continuou avançando. Um roubo de Peter Jok e um alley-oop para Gabriel fizeram a torcida vibrar e reduziram seu déficit para uma cesta.

Mas a Sérvia continuou fazendo arremessos, usando uma arrancada de 19-3 para assumir a liderança por 91-74 com menos de três minutos restantes na disputa.

O Sudão do Sul se preparou para os holofotes olímpicos desde setembro, quando terminou a Copa do Mundo como a seleção africana mais bem classificada, garantindo uma vaga automática para estes Jogos Olímpicos de Verão.

Mas, apesar de entrar nas Olimpíadas com o menor ranking mundial, ficou claro que apenas chegar à França nunca foi o objetivo desta equipe. Ela queria provar que pertencia ao cenário mundial ao lado de LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, Jokic e os maiores jogadores do esporte.

O Sudão do Sul chamou a atenção dos americanos antes dos Jogos, quando liderou os EUA no final de uma partida de exibição olímpica em Londres, antes de finalmente perder por um ponto.

O Sudão do Sul então anunciou sua chegada em sua abertura olímpica com uma vitória de 90-79 sobre Porto Rico. Ele transformou uma estreia que começou com os organizadores tocando o hino nacional errado para o Sudão do Sul antes do jogo em uma validação de que estava pronto para competir em um dos torneios olímpicos mais ricos em talentos da história.

Os EUA impuseram sua vontade na revanche com o Sudão do Sul, rolando para uma vitória de 17 pontos. No entanto, foi perto o suficiente para manter os estreantes na caça por um wild card.

Isso não se concretizou, e a inspirada participação do Sudão do Sul nas Olimpíadas chegou ao fim.