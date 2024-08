Ten Hag, chefe do Manchester United: Críticas a Marcus Rashford são “estúpidas”

MANCHESTER, Inglaterra — O técnico do Manchester United, Erik ten Hag, classificou as críticas ao desempenho inicial de Marcus Rashford como “estúpidas”.

Rashford desperdiçou uma série de chances durante a derrota do Community Shield para o Manchester City e foi substituído cedo por Ten Hag na derrota por 2 a 1 para o Brighton no sábado.

Escolhas do editor 2 Relacionados

O desempenho do jogador de 26 anos no Amex Stadium foi duramente criticado pelo ex-atacante da Inglaterra Alan Shearer, mas Ten Hag insistiu na sexta-feira que está feliz com o atacante.

“Todo mundo recebe críticas; não importa o que estamos fazendo, se estamos ganhando, se estamos perdendo”, disse Ten Hag em uma entrevista coletiva.

“Se eu tiro um jogador, a conclusão é que não fiquei feliz com ele. Fiquei muito feliz com Rashy na pré-temporada, contra o Fulham e também contra o Brighton.

“Não foi por isso que o tirei porque suas performances ou nível não estavam certos. Não.

“Tivemos que rodar e temos bons jogadores no banco também, você traz uma nova energia. Haverá rotação e se então houver a conclusão de que o jogador não está atuando, [it] pode ser às vezes, mas definitivamente não foi neste caso. Análise estúpida neste caso do especialista.”

Marcus Rashford foi criticado pelo ex-atacante da Inglaterra Alan Shearer após a derrota para o Brighton. Eddie Keogh/Getty Images

O United confirmou que não terá Manuel Ugarte disponível para a visita do Liverpool ao Old Trafford no domingo.

Apesar da iminente transferência, o meio-campista não foi registrado a tempo e terá que esperar pela estreia.

O Ten Hag também não poderá contar com Scott McTominay, que está prestes a se transferir para o Napoli, e o holandês revelou que não está completamente feliz com a permissão para que o escocês saia.

“É um pouco misto”, disse ele. “Estou muito feliz por ele, mas é misto porque eu não preferiria perdê-lo.

“Ele é o Man United em tudo. Ele foi muito importante para o Man United. Ele esteve aqui por mais de 22 anos, mas infelizmente são as regras.

“Jogadores locais trazem mais valor e isso não é a coisa certa a fazer, mas para todos, para todas as partes, é um bom negócio. Scott está feliz com isso, e Napoli e nós.”