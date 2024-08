Ten Hag: Sancho pode começar a temporada como atacante

Erik ten Hag sugeriu que Jadon Sancho poderia começar a temporada como atacante central do Manchester United para substituir o lesionado Rasmus Hojlund.

Hojlund deve perder seis semanas com uma lesão no tendão sofrida durante o primeiro jogo da turnê pelos EUA contra o Arsenal. Em sua ausência, Sancho, trazido de volta ao time após um exílio de 10 meses, foi escalado como o número 9 na vitória de quarta-feira por 3 a 2 sobre o Real Betis e na derrota de sábado por 3 a 0 para o Liverpool. E Ten Hag diz que ele pode começar como centroavante contra o Manchester City na próxima semana no Community Shield, e contra o Fulham no fim de semana de abertura da temporada da Premier League antes da nova contratação Joshua Zirkzee.

“Sim, caso contrário não jogaríamos com ele lá”, disse Ten Hag quando perguntado se Sancho poderia começar no ataque contra o City em Wembley.

“É isso que podemos fazer se não tivermos a disponibilidade de Rasmus, mas é claro que Joshua Zirkzee está chegando, ele começou a treinar, mas considere também que ele não está há tanto tempo em treinamento, então isso levará tempo, e ele tem que se adaptar ao futebol inglês e ao nosso jeito de jogar também.

“Há também, é claro, Jadon, como atacante. Sabemos que ele pode jogar em áreas abertas, mas também como um falso atacante, ele é uma opção.”

Zirkzee, uma contratação de £ 36,5 milhões do Bologna, ainda não treinou com o time após retornar a Carrington após suas férias de verão em vez de se juntar à turnê americana. Sancho, de volta ao United após passar a segunda metade da temporada passada emprestado ao Borussia Dortmund, não marca um gol competitivo pelo clube desde maio de 2023.

Marcus Rashford é outra opção para preencher a vaga deixada por Hojlund, mas Ten Hag deu a entender que o atacante inglês permanecerá em sua função habitual na esquerda.

“Eu acho que Marcus conseguiu [played as a striker] antes e ele pode fazer isso, e é definitivamente uma opção”, disse Ten Hag.

Com Rasmus Hojlund lesionado, Jadon Sancho pode ser usado no ataque pelo técnico do Man Utd, Erik ten Hag. Grant Halverson/Getty Images

“Mas acho que ele é mais produtivo pela esquerda, começando aberto e entrando por dentro. Então, quando ele pode chegar lá, ele é mais efetivo. Temos outras opções. Temos Bruno Fernandes, que pode jogar como atacante também.”

O United teve dificuldades para marcar gols na temporada passada, balançando as redes 57 vezes na Premier League e terminando a temporada como o time com menos gols na metade superior da tabela.

O time de Ten Hag também perdeu chances na derrota para o Liverpool na Carolina do Sul no sábado, com Sancho, Rashford, Scott McTominay e Mason Mount todos culpados por desperdiçarem boas oportunidades.

“O Liverpool jogou bem e aproveitou suas chances”, disse Ten Hag. “Nós também criamos boas chances, mas não as aproveitamos. Precisamos ser mais clínicos e eficientes lá.

“Eu acho que no final é como fadiga. Nós estivemos aqui [in the U.S.] por 12 ou 13 dias e, no final, foi um jogo difícil e talvez você sinta falta do frescor e não tenha força para ser clínico.”