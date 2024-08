Tênis americano fecha capítulo com despedidas de Collins e Rogers

NOVA YORK — Danielle Collins arrumou sua bolsa sem cerimônia e rapidamente se dirigiu para a saída do Estádio Louis Armstrong, enquanto a diretora do torneio US Open, Stacey Allaster, seguia atrás dela, carregando desajeitadamente um buquê de flores. Collins tinha acabado de perder para Caroline Dolehide em três sets na última partida de simples de sua carreira, e possivelmente sua última partida de simples.

Os organizadores do torneio queriam celebrar a carreira do ex-número 7 do mundo e finalista do Aberto da Austrália de 2022 — como fizeram na quadra no dia anterior para o campeão de 2020 Dominic Thiem e o duas vezes quarto-finalista Diego Schwartzman — mas Collins simplesmente não estava interessado.

Escolhas do editor

1 Relacionado

“Eu pedi para não ter nenhuma apresentação na quadra”, Collins, atualmente classificada como a número 11, disse aos repórteres após a partida de terça-feira, com exaustão audível em sua voz. “Eu não sou alguém que gosta de celebrar minhas realizações.”

Horas depois, o torneio teve sua chance de uma celebração na quadra quando a compatriota americana de Collins, Shelby Rogers, que havia anunciado que o US Open seria seu torneio final na semana passada, encerrou oficialmente sua carreira. Rogers, duas vezes quarta-finalista de majors, incluindo no US Open de 2020, caiu para Jessica Pegula na primeira rodada por 6-4, 6-3. Mas mesmo em sua decepção, Rogers pareceu comovida pelo gesto e por aqueles que permaneceram nas arquibancadas para homenageá-la. Ela sorriu amplamente quando Allaster se aproximou dela após a partida, e um vídeo de homenagem foi exibido.

“Eu esperava sentir muitas emoções, mas a principal é apenas gratidão”, disse Rogers à multidão, que incluía vários familiares em lágrimas. “Gratidão por todos os momentos incríveis e alguns difíceis nesta quadra também. Mas [it’s] “É muito especial poder tocar aqui mais uma vez.”

Shelby Rogers anunciou que se aposentaria após o US Open e também perdeu na primeira rodada para Jessica Pegula. Robert Deutsch-USA TODAY Esportes

Embora as reações de Rogers, 31, e Collins, 30, não pudessem ter sido mais diferentes — e talvez incorporassem perfeitamente suas personalidades distintas — sua despedida coletiva do US Open e do esporte marca o fim de uma era para duas das mulheres americanas mais queridas do circuito. Na última década, ambas representaram os EUA em inúmeras ocasiões como parte do time na Billie Jean King Cup. Rogers fez parte do time que ganhou o título em 2017, e Collins foi um membro-chave durante as últimas quatro edições e também jogou no time olímpico em Paris neste verão.

“Danielle significou muito para o time”, disse a ex-capitã da equipe Billie Jean King Cup e treinadora olímpica de 2024, Kathy Rinaldi, à ESPN na primavera. “Acho que o histórico dela fala por si, mas acho que ela é exatamente o tipo de jogadora que você quer. Ela é uma lutadora.

Principais notícias da semana de Tenha acesso exclusivo a milhares de artigos premium por ano dos melhores escritores.

• Cadeira quente do CFB: Quem está sob pressão? »

• Sophs mais interessantes: Chet, Wemby, ??? »

• Prévia inicial da agência livre da MLB de Passan »

Mais conteúdo ESPN+ »

“Você sempre sabe o que vai conseguir de Danielle. Ela é super competitiva. Ela quer se sair bem, não tanto por si mesma, mas por seu país, por suas companheiras de equipe, e eu sei que só de dividir o banco com ela ao longo dos anos, ela simplesmente deixaria tudo lá na quadra, e você não pode pedir nada mais do que isso.”

Collins e Rogers proporcionaram inúmeros momentos memoráveis ​​na quadra durante suas carreiras profissionais. Collins, que não tinha certeza na terça-feira se conseguiria jogar o resto da temporada por causa de lesões e “problemas de saúde”, ganhou quatro títulos WTA — incluindo esta temporada em Miami e Charleston — e se tornou uma figura amada e um tanto polarizadora por seus frequentes gritos de “Vamos lá!” e seu inegável fogo competitivo.

Rogers, que alcançou a posição mais alta da carreira, a 30ª, em 2022, registrou vitórias surpreendentes sobre Serena Williams, Simona Halep e Ashleigh Barty em sua carreira. Sua vitória sobre Barty, que era classificada como a número 1 do mundo e havia vencido Wimbledon no início daquele ano, no US Open de 2021, diante de uma multidão lotada em Ashe, a gravou firmemente na tradição do torneio.

Popular entre seus colegas no vestiário, até Barty ficou feliz por Rogers após a partida.

“É uma droga no tênis que haja um vencedor e um perdedor todos os dias, mas às vezes você não se importa em perder para certas pessoas”, disse Barty. “Acho que Shelby, em um sentido de sua personalidade e caráter, ela é certamente uma dessas para mim.”

Embora nem Rogers nem Collins tenham vencido um torneio importante, e ambos tenham sido atormentados por lesões e doenças nos últimos meses, cada um deles certamente deixou sua marca no jogo e no tênis americano.

E para Pegula, que se lembra de jogar contra Rogers em torneios seccionais na Geórgia quando ambos eram adolescentes, é um lembrete agridoce da conclusão inevitável para todos os atletas profissionais. Pegula chorou na quadra após a partida ao falar sobre Rogers.

“É uma loucura para mim, obviamente eu sei que ela teve muitas lesões, mas ver pessoas da minha idade se aposentando — ela, Danielle, é triste”, disse Pegula, 30, antes do torneio começar. “Ser capaz de encerrar sua carreira no US Open e jogar uma contra a outra, é bem incrível quando você olha dessa forma… pelo menos fecha o círculo de uma forma ou de outra. Espero que ela esteja ansiosa pelo que vem depois.”