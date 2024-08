Tennessee contrata OT David Sanders, o 4º recruta da classe de 2025

O tackle ofensivo cinco estrelas David Sanders, o principal prospecto não comprometido na classe de 2025, se comprometeu com o Tennessee na tarde de sábado, chegando aos Volunteers como o prospecto mais bem classificado na crescente classe de recrutamento de 2025 do programa e a promessa mais bem avaliada da era Josh Heupel.

O Tennessee derrotou Ohio State, Nebraska e Georgia na disputa pelo quarto melhor recruta no ESPN 300 de 2025, garantindo a promessa de Sanders no mais recente de uma série de compromissos de verão de alto nível para os Volunteers.

Sanders, um bloqueador de 1,98 m e 113 kg de Charlotte, Carolina do Norte, entra em sua temporada sênior na escola Providence Day de Charlotte como o atual Jogador Gatorade do Ano da Carolina do Norte, após liderar o programa ao seu terceiro título estadual consecutivo da NCISAA em 2023.

Com a decisão de Sanders tomada, o defensive tackle cinco estrelas Elijah Griffin (nº 5 na ESPN 300) se torna o principal prospecto não comprometido no ciclo de 2025, com base no ranking da ESPN.

Para Sanders, a promessa de sábado marcou o ápice de um longo recrutamento que começou logo após sua temporada de calouro no final de 2021, incluiu visitas às potências da SEC, Big Ten e ACC, e terminou esta semana com empurrões de última hora de alguns dos principais programas do país antes de seu anúncio dentro do ginásio em Providence Day.

No final de um processo de quase três anos, Sanders disse à ESPN que seu comprometimento dependia do ambiente dentro do programa de futebol americano do Tennessee, de seu relacionamento com Heupel e o técnico da linha ofensiva Glen Elarbee e do conforto encontrado nos limites montanhosos do campus da escola em Knoxville.

“O cenário é realmente bonito lá em cima”, disse Sanders. “Obviamente, a conexão com o técnico Heupel e o técnico Elarbee ajudou muito, e parece que este será um segundo lar para mim. Providence Day tem um clima de família. Indo lá, tenho a mesma sensação.”

O tackle ofensivo número 1 na classe de 2025, Sanders é a mais recente adição a uma das classes de elite da linha ofensiva que está sendo construída no ciclo atual, juntando-se ao tackle ofensivo cinco estrelas Douglas Utu (nº 13 na ESPN 300) e ao guarda ofensivo quatro estrelas Nic Moore (nº 237), outra dupla de compromissos importantes no verão produtivo do Tennessee na trilha de recrutamento.

Sanders é a promessa mais bem avaliada da gestão de Heupel no Tennessee, superando um recorde anterior quando os Volunteers contrataram o wide receiver cinco estrelas Mike Matthews (nº 23 no ESPN 300 de 2024) no último ciclo. Se Sanders assinar com o Tennessee, ele marcará a adição mais bem classificada do programa desde que os Volunteers conseguiram o prospecto geral nº 1 Trey Smith na classe de 2017.

Como um júnior em Providence Day no outono passado, Sanders acumulou 32 hurries, 24 tackles e quatro sacks em uma função de pass rushing enquanto bloqueava para o quarterback contratado de Michigan em 2024, Jadyn Davis, em um ataque que avançou para outro título estadual. Sanders também está no time de basquete em Providence Day e é um qualificador estadual duas vezes no arremesso de peso e lançamento de disco.

Michigan foi o primeiro a oferecer Sanders em dezembro de 2021, e o Tennessee se juntou à onda de programas Power 4 que o seguiram nos primeiros meses de 2022. Em seu segundo e terceiro anos, a lista de visitas não oficiais de Sanders incluiu Alabama, Geórgia, Florida State, Ohio State e Clemson, junto com viagens para programas mais próximos de casa na Carolina do Sul, Carolina do Norte e NC State.

Desde o contato inicial do programa com Sanders antes de sua temporada de calouro, os Volunteers fizeram do principal prospecto da Carolina do Norte uma prioridade neste ciclo. Sanders se conectou cedo com os jogadores de linha defensiva James Pearce Jr. e Daevin Hobbs, uma dupla de jogadores atuais do Tennessee da área de Charlotte. Quando Sanders chegou ao seu terceiro ano, Heupel e sua equipe foram implacáveis ​​em sua comunicação com sua família. E dentro da classe de 2025 do Tennessee, o quarterback George MacIntyre e o defensive tackle Ethan Utley estavam entre os comprometidos que recrutaram Sanders com mais afinco.

“George estava me pressionando bastante”, disse Sanders. “Tínhamos um bom relacionamento antes de ele se comprometer com o Tennessee. Todos lá fizeram um ótimo trabalho desde o começo. Toda a equipe técnica, do lado ofensivo ao defensivo, todos fizeram um trabalho incrível.”

Sanders fez do Tennessee uma de suas seis visitas oficiais nesta primavera. Outras viagens incluíram paradas no Alabama, Georgia e Clemson, mas foram Ohio State e Nebraska que emergiram como finalistas ao lado do Tennessee neste verão.

Ele disse à ESPN que os Cornhuskers não estavam em seu radar até que o quarterback cinco estrelas Dylan Raiola, de 2024, trocou a Geórgia por Nebraska. A dupla de prospectos cinco estrelas se aproximou durante seus respectivos recrutamentos, e Raiola foi fundamental na investida dos Huskers, já que o técnico Matt Rhule foi duro pela promessa de Sanders. Ohio State também perseguiu Sanders intensamente, com o técnico Ryan Day e o técnico da linha ofensiva Justin Frye forjando relacionamentos próximos. Sanders também manteve contato frequente com o ex-atacante ofensivo dos Buckeyes, Paris Johnson Jr., agora do Arizona Cardinals.

Nebraska e Ohio State lideraram o movimento para tirar Sanders do Tennessee na última semana de recrutamento, durante a qual ele diz ter sido muito contatado por programas de todo o país.

“Meu telefone estava tocando mais esta semana do que nunca”, disse Sanders. “Algumas escolas das quais não ouvia há meses ainda estavam tentando ligar para um último empurrão.”

“O Tennessee me tratou como família desde o primeiro dia”, continuou Sanders. “Foi definitivamente o lugar em que me senti mais em casa. O vestiário. O recrutamento. Eles têm uma ótima turma chegando, e estou ansioso para fazer parte disso, entrar lá e melhorar.”

Com a promessa de Sanders, apenas quatro dos 10 principais prospectos no ciclo de 2025 permanecem sem compromisso. Dois desses talentos cinco estrelas — o linebacker externo Jonah Williams (nº 8) e o tackle ofensivo Michael Fasusi (nº 9) — devem anunciar suas promessas na próxima semana.

Sanders é o 22º compromisso do Tennessee em 2025 e o nono compromisso do ESPN 300 em uma classe que agora ganhou 13 compromissos desde 1º de junho. A classe de entrada dos Volunteers também inclui os headliners em MacIntyre (passador de bolso nº 6), Utu (tackle ofensivo nº 4) e os defensores Utley (tackle defensivo nº 8), Lagonza Hayward Jr. (safety nº 9) e Christian Gass (linebacker externo nº 17)

Na 9ª posição no último ranking de equipes da ESPN para a classe de 2025, os Volunteers continuarão a crescer com a promessa de Sanders, aproveitando o momento positivo para o quarto mandato de Heupel.