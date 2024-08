Terence Crawford ‘desafia’ Canelo Alvarez: Se o dinheiro estiver certo, nós lutamos

Terence Crawford cumpriu as previsões e derrotou Israil Madrímov por decisão unânime pelo campeonato mundial dos super médios da Associação Mundial de Boxe.

Com um placar de 115-113 (x2) e 116-112, o Bud permanece invicto com um recorde de 41-0 e também venceu o Organização Mundial de Boxe cinto interino.

Crawford sobre vitória dominante para se tornar campeão indiscutível dos meio-médios: “Fizemos um grande show”LAPRESSE

Saul Alvarez é o próximo?

Assim que a luta pelo multicampeão acabou, ele foi questionado sobre a possível luta contra Saulo Álvarez e, assim como o mexicano, apelou ao dinheiro.

“Se o dinheiro estiver certo, temos uma luta, mas ao mesmo tempo ele tem uma luta na qual está focado. Voltarei para minha família, relaxarei, aproveitarei esta vitória e aproveitarei todas as conquistas que fiz no esporte do boxe”, explicou Crawford.

Canelo Álvarez tem sua próxima luta contra Edgar Berlanga no dia 14 de setembro em Las Vegas e, se o derrotar, poderá abrir as portas para enfrentar Terence Crawford.