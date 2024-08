Terence Crawford elogia Jake Paul pela vitória sobre Mike Perry: ‘Ganhei muito respeito por Jake’

Terence Crawford gosta do que viu de Jake Paul.

“The Problem Child” derrotou a estrela do BKFC Mike Perry por nocaute no sexto round no início deste mês, provocando uma mistura de reações da comunidade do MMA. Crawford, sem dúvida o melhor boxeador peso por peso do planeta, não está entre os muitos detratores de Paul.

“Acho que Jake está melhorando”, disse Crawford em A hora do MMA. “Ele pode precisar trabalhar um pouco sua resistência, mas, na maior parte, ganhei muito respeito por Jake porque ele não é um YouTuber que só faz boxe por fazer boxe. Ele realmente treina e quer melhorar e realmente melhorou, realmente colocando seu tempo, foco e energia no boxe, então você tem que respeitar isso.”

Paul ganhou fama como estrela do YouTube, ator e influenciador de mídia social, antes de se comprometer com uma carreira profissional de boxe em 2020. Desde então, ele derrotou uma ladainha de estrelas do mundo do MMA, incluindo os ex-campeões do UFC Anderson Silva e Tyron Woodley, assim como Perry, Nate Diaz e Ben Askren.

A única derrota da carreira de Paul foi contra Tommy Fury, um astro de reality show com um histórico legítimo de boxe que também é irmão do ex-campeão peso-pesado Tyson Fury. Esse resultado levantou questões sobre o quão bem-sucedido Paul será caso enfrente boxeadores mais experientes no futuro.

Paul, 27, disse em várias ocasiões que seu objetivo é ganhar um campeonato de boxe. No momento, parece que Paul seria mais adequado para competir na divisão cruiserweight, e Crawford vê um caminho de competidor para Paul lá.

“É possível”, disse Crawford. “Escute, muitas pessoas descartam Jake, mas Jake pode socar com aquela mão direita. Ele tem uma boa mão direita. Ele está se desenvolvendo como um boxeador normal. As pessoas precisam entender, as pessoas olham para Jake e dizem: ‘Bem, Jake, ele precisa lutar comigo. Jake precisa lutar comigo. Jake precisa lutar comigo.’ Todo mundo está chamando a atenção para lutar com Jake neste momento, mas é como um boxeador profissional subindo no ranking. Eles não vão direto para o campeão. Eles vão trabalhar seu caminho e lutar as melhores lutas com as quais podem aprender. Não ser derrotado, aprender com.

“No momento, Jake ainda está em processo de aprendizagem, ele só tem [11] lutas, então ele está tomando seu tempo e é isso que ele deve fazer. Tome seu tempo, continue melhorando, continue aprendendo, novos truques e coisas assim no ringue, continue ganhando mais experiência, então mais cedo ou mais tarde, quando você começar a pegar as lutas com melhor competição, então você estará pronto para esses momentos porque você constrói o QI do ringue. Você constrói a resistência. Você constrói tudo o que precisa saber nessas lutas iniciais para continuar gradualmente melhorando em lutas maiores e melhores.”

Por mais que Crawford incentive Paul a continuar aprimorando sua arte, ele poderia viver sem uma próxima aventura de Paul: uma luta de alto nível com a lenda do boxe Mike Tyson em 15 de novembro em Arlington, Texas.

Paul e Tyson deveriam lutar em 20 de julho antes de Perry ter que entrar no lugar de Tyson, que desistiu da data devido a problemas de saúde interferindo em seu treinamento. Muitos, incluindo a estrela do UFC Dustin Poirier, questionaram se a luta deveria prosseguir, já que Tyson fez 58 anos recentemente e não compete profissionalmente desde 2005.

Crawford está entre os que não estão interessados ​​na remarcação.

“Eu acho que Mike Tyson é um ícone no boxe e ele fez muito pelo boxe por mérito próprio e eu só acho que Mike já passou do seu auge”, disse Crawford. “Mike é velho. Eu não gostaria de ver Mike entrar no ringue e se machucar. Uma luta em que ele está fazendo isso apenas pelo dinheiro ou entretenimento, eu só acho que ele ter seus problemas de saúde é outra razão adicional pela qual eu não quero vê-lo no ringue.”

Crawford desafia o campeão dos médios-júnior da WBA, Israil Madrimov, neste sábado.