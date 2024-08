Terence Crawford mais que triplica a bolsa revelada de Israil Madrimov para Crawford vs. Madrimov

Terence Crawford embolsou uma bolsa divulgada mais de três vezes maior que a do ex-campeão da WBA Israil Madrimov em seu confronto de boxe no último sábado.

Crawford, que se tornou um campeão de quatro divisões com uma decisão unânime sobre Madrimov para capturar o título médio júnior da WBA, ganhou uma bolsa divulgada de $ 2.500.000 por seu trabalho. Madrimov, competindo em sua 10ª luta profissional após uma extensa e decorada carreira amadora, ganhou uma bolsa divulgada de $ 750.000 no esforço perdedor.

A Comissão Atlética do Estado da Califórnia divulgou o relatório salarial do evento na segunda-feira, após Crawford x Madrimov, que ocorreu no Estádio BMO de Los Angeles.

Além de Crawford, outro lutador no card ultrapassou a marca dos sete dígitos com sua bolsa divulgada — o agora ex-campeão superleve da WBA, Isaac Cruz, recebeu um pagamento divulgado de US$ 1.500.000 por sua surpreendente derrota para Jose Valenzuela (US$ 500.000) na luta principal do evento.

Uma lista completa dos salários de Crawford vs. Madrimov pode ser vista abaixo. Como sempre, esses números não representam os ganhos totais de um lutador, já que certas rendas de patrocínio, ganhos de pay-per-view e outros fluxos de renda não são divulgados publicamente.