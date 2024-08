Terence Crawford vence decisão e tira título de Israil Madrimov

LOS ANGELES — Terence Crawford conquistou uma vitória por decisão unânime sobre Israil Madrimov no sábado no Estádio BMO para conquistar o título dos médios-júnior da WBA.

Crawford (41-0, 31 KOs), o boxeador número 2 libra por libra da ESPN, prevaleceu por pontuações de 116-112, 115-113 e 115-113 para se tornar um campeão de quatro divisões. A ESPN pontuou 115-114 do lado do ringue.

Foi a primeira luta de distância de Crawford desde julho de 2016, quando ele derrotou Viktor Postol por pontos em uma luta pelo título de 140 libras. Crawford, um nativo de Omaha, Nebraska, que fará 37 anos no mês que vem, entrou no ringue com uma sequência de 11 lutas por nocaute.

“Israil era um competidor duro”, disse Crawford. “Eu sabia que ele seria duro. … Ele é muito forte, é durável, deu muitos golpes bons e me levou ao Round 12. … Ele tinha pés rápidos, bom ritmo lá em cima. … Ele estava esperando para me contra-atacar, assim como eu estava tentando contra-atacá-lo.

“Ele era disciplinado; não entrou dando golpes selvagens como eu pretendia. E lutou uma boa luta.”

A luta foi tática do início ao fim e contou com muitos rounds difíceis de pontuar. Crawford exibiu o jab superior com sua direita precisa e líder. Madrimov (10-1-1, 7 KOs) acertou os golpes mais limpos e eficazes. O que faltou na luta, no entanto, foram trocas consistentes.

A dupla raramente dava socos em combinação, optando por dar um soco de cada vez. Para Madrimov, era um looping overhand de direita que era sua melhor arma. Ele também errou feio com o mesmo golpe várias vezes.

Terence Crawford foi até o fim pela primeira vez desde junho de 2016, quebrando uma sequência de 11 nocautes. Foto de Mark Robinson/Matchroom Boxing/Getty Images

Crawford sempre cronometra seu oponente mais cedo do que tarde. Não nesta noite. O movimento desajeitado e irregular de Madrimov apresentou problemas para Crawford durante toda a luta.

Madrimov, 29, conseguiu manter a cabeça fora da linha e apresentou um alvo difícil para os golpes de Crawford. No entanto, Crawford ainda conseguiu pontuar com seu jab de elite. Ele estava atrás em dois cartões de pontuação entrando nas rodadas do campeonato e os venceu por unanimidade.

“Porque ele está lutando contra Terence Crawford, ele não recebe um abalo”, disse o promotor de Madrimov, Eddie Hearn, da Matchroom Boxing. “Todos os socos efetivos vieram de Israil Madrimov. … Foi uma luta superapertada. … Foi uma luta que poderia ter ido para qualquer lado.”

Estatísticas do CompuBox Punch Socos Crawford Madrimov Total desembarcado 95 84 Total lançado 433 275 Por cento 22% 31% Jabs acertados 40 19 Jabs lançados 223 91 Por cento 18% 21% Poder aterrissado 55 65 Poder lançado 210 184 Por cento 26% 35%

Madrimov disse acreditar que fez o suficiente para vencer.

“Lutei o melhor pound-for-pound hoje à noite”, ele disse em comentários traduzidos. “Eu estava me segurando muito também, então na revanche eu posso fazer mais.”

Madrimov pode ter se referido à sua hesitação em atacar Crawford mesmo quando ele o prendeu no canto. Isso ocorreu em várias ocasiões, enquanto Madrimov fintava e fintava mais um pouco.

Madrimov saiu da luta com um grande rato sob o olho esquerdo, produto do jab preciso de Crawford. Ele também saiu com algo muito mais valioso: respeito.

Madrimov era um azarão de +600, de acordo com a ESPN BET, mas ele provou que pode se manter no nível de elite em um salto sério na competição. É improvável que ele consiga a revanche, mas ele certamente será destaque em muitas outras lutas notáveis.

Crawford, é claro, se encontra em um estágio bem diferente de sua carreira. Ele disse à ESPN em abril que não está querendo lutar por muito mais tempo. Após a luta de sábado, Crawford reconheceu que podia sentir a diferença em sua estreia de 154 libras.

Talvez tão importante quanto a vitória foi o retorno de Crawford ao ringue. A última vez que ele lutou duas vezes em um ano foi em 2019. Ele estava escalado para uma revanche com Errol Spence no ano passado, mas isso não se materializou, embora Spence tenha exercido a cláusula de revanche.

Isso roubou de Crawford a oportunidade de capitalizar sua vitória que definiu sua carreira, sua destruição de Spence em nove rounds em julho passado para ganhar o campeonato indiscutível dos meio-médios em uma das lutas mais esperadas dos últimos anos.