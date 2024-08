Terence Crawford vs. Israil Madrimov vídeo completo da luta com os melhores momentos

Assista ao vídeo completo da luta Terence Crawford vs. Israil Madrimov do confronto principal na noite de domingo, cortesia de vários veículos de comunicação.

Crawford vs. Madrimov aconteceu em 4 de agosto no BMO Stadium em Los Angeles, Califórnia. Terance Crawford (41-0) e Israil Madrimov (10-1-1) se enfrentaram no evento principal. A luta foi ao ar ao vivo em pay-per-view no DAZN e PPV.com.

Resultado oficial: Terence Crawford derrota Israil Madrimiov via UD 116-112, 115-113, 115-113.

Veja todos os destaques em vídeo abaixo.

Para mais informações sobre Crawford x Madrimov, confira o blog ao vivo abaixo.

Rodada 1: Eles os tocam e nós estamos fora. Crawford abre trocando de posição e desferindo um gancho de esquerda. Madrimov o recua para o canto e então reinicia. Madrimov dá um jab no corpo. Crawford faz o mesmo. Muita cautela sendo mostrada por ambos os homens enquanto eles baixam informações um do outro. Crawford desfere um golpe de direita, Madrimov responde com um contra-ataque. Crawford conecta em combinação no gongo. O MMA Fighting pontua 10-9 para Crawford.

2 ª rodada: Madrimov toma o centro do ringue, Crawford circula e aplica seu jab. Crawford se move para a esquerda e dobra seu jab. Madrimov bloqueia um um-dois. Madrimov está fazendo um trabalho estelar em cortar o ringue até agora. Duas mãos direitas de Madrimov encontram um lugar em Crawford. A multidão já está ficando um pouco inquieta. Madrimov avança para uma mão direita que erra. Crawford aplica jabs no corpo. Mão direita de Madrimov. Esses são rounds muito próximos. O MMA Fighting pontuou 10-9 para Madrimov. (19-19 no geral.)

Rodada 3: Eles se encontram no centro e Crawford dispara uma direita. Combinação de três socos de Crawford. Ele volta para a direita. Crawford dobra seu jab, mas recebe um contra-ataque de Madrimov. Madrimov está jogando um jogo paciente. Crawford dispara outra direita. Madrimov acerta uma direita, mas Crawford responde com um belo uppercut. Crawford repetidamente estende sua mão direita enquanto a multidão murmura em aflição. O MMA Fighting pontuou 10-9 Crawford. (29-28 Crawford.)

Rodada 4: Mão direita rápida de Crawford. Ele avança para dentro e vai cabeça-corpo. Madrimov recebe um jab. Crawford erra um um-dois. Crawford acerta Madrimov com mãos direitas curtas. Madrimov responde com alguns direitos próprios. Crawford o acerta no corpo. Oh, mão esquerda desagradável no queixo de Crawford. Madrimov mergulha no clinch. Um-dois de Crawford. Ele está muito rápido agora. Madrimov sacode os braços e leva Crawford para as cordas, dando um jab no corpo. Mão direita habilidosa de Madrimov, mas Crawford revida com um uppercut. Crawford recebe uma mão direita. O MMA Fighting pontuou 10-9 Crawford. (39-37 Crawford.)

Rodada 5: Madrimov sai agressivo, disparando direitas. Madrimov acelera o ritmo e vai para o corpo. Crawford dispara em resposta. Madrimov vai por cima com sua esquerda apenas para ser atingido com um um-dois por Crawford. As coisas estão começando a esquentar. Crawford dispara alguns jabs para medir a distância. Oh, Crawford cai, mas isso pareceu ser uma viagem. Sim, Madrimov o acertou com um golpe de raspão, mas isso foi definitivamente uma viagem. Estamos de volta. Madrimov carrega para um overhand de direita e então esgueira um uppercut no queixo de Crawford. O MMA Fighting pontuou 10-9 Madrimov. (48-47 Crawford.)

Rodada 6: Fintas em abundância vindas de Madrimov agora. Madrimov lidera com seu jab e leva Crawford até as cordas. Crawford responde com uma enxurrada. Ele furtivamente dá uma mão esquerda passando pela guarda de Madrimov. Mão direita de Madrimov, Crawford joga uma combinação. Parece haver um rato se desenvolvendo sob o olho direito de Crawford. Madrimov erra um grande overhand. Madrimov avança para um uppercut, Crawford empata. Trabalho corporal desagradável de Crawford para fechar o round. O MMA Fighting pontuou 10-9 para Madrimov. (57-57 no geral.)

Rodada 7: Algumas vaias dispersas começam a chover da multidão. Madrimov o empurra para as cordas, mas não consegue fazer nada com isso. Muitas fintas e círculos neste round. Contra-ataque habilidoso de Madrimov. Agora as vaias estão realmente aumentando. Crawford faz um-dois. Outra combinação de Crawford. Ele acerta uma esquerda em Madrimov. Não acontece muita coisa naquele round, mas Crawford roubou no final. O MMA Fighting pontuou 10-9 Crawford. (67-66 Crawford.)

Rodada 8: O treinador de Madrimov está implorando por combinações. Crawford triplica em seu jab. Madrimov finta e finta e finta. Ele não está respeitando os desejos de seu corner. Crawford dispara outro jab. Mais vaias. Esta é oficialmente uma luta ruim até agora. Madrimov conecta com um par de mãos direitas e isso provoca uma reação de Crawford. Bela troca no centro do ringue. Crawford tenta esgueirar-se em um gancho de direita. Madrimov acerta Crawford com um direto de direita. MMA Fighting marca 10-9 Madrimov. (76-76 Madrid.)

Rodada 9: Esta é uma luta extremamente difícil de pontuar com a falta de ação. Crawford circula e dispara enquanto Madrimov quase cai das cordas. Eles se reajustam no centro do ringue. Grande mão esquerda erra para Madrimov, mas ele encontra um lugar com um direito de acompanhamento. Crawford circula para a direita e bombeia seu jab. Crawford come um um-dois. Contra-ataque de esquerda rígido conecta no queixo para Madrimov. Este é facilmente seu melhor round. Crawford volta para seu jab. Mais circulando e jabbing para Crawford. MMA Fighting marca 10-9 Madrimov. (86-85 Madrímov.)

Rodada 10: Crawford sai atirando no corpo. Uppercut habilidoso de Crawford. Ele sorri depois disso. Madrimov come uma direita. Direita monstruosa de Crawford erra o alvo. Um-dois de Crawford. Madrimov acerta uma direita na guarda. Crawford balança a cabeça. Outra direita conecta para Madrimov. Crawford fica na cara dele e dobra seu jab. Grande troca de golpes de ambos os homens. Cara, isso é tenso. O MMA Fighting pontuou 10-9 para Crawford. (95-95 no geral.)

Rodada 11: Madrimov sai agressivo. Muitas fintas e mãos de esquerda vindas do campeão agora. Crawford ataca e agarra. Um-dois de Crawford. Crawford monta uma combinação habilidosa de três socos, mas Madrimov responde com uma mão direita que encontra seu alvo. Crawford esgueira-se em um bom uppercut durante uma enxurrada. Madrimov lança um direito para o meio do corpo. Enorme contra-ataque uppercut de esquerda de Crawford! Esse foi o melhor golpe do round. Madrimov agarra. Madrimov quase erra com uma esquerda estocada. O MMA Fighting pontuou 10-9 para Crawford. (105-104 para Crawford.)