Terence Crawford vs. Vídeo da conferência de imprensa de Israil Madrimov

Antes de Terence Crawford x Israil Madrimov, assista Crawford e Madrimov se enfrentando e responda a perguntas da mídia em uma coletiva de imprensa na tarde de quinta-feira em Los Angeles.

Crawford x Madrimov acontecerá em pay-per-view no dia 3 de agosto no BMO Stadium em Los Angeles.

Crawford, 36, é amplamente considerado um dos melhores boxeadores peso por peso do mundo. Campeão de três divisões e campeão indiscutível no peso médio-leve e no peso médio, Crawford sobe de peso novamente para desafiar o título super médio da WBA de Madrimov. Crawford nocauteou Errol Spence Jr. em sua luta mais recente em julho de 2023.

Madrimov, 29, tem apenas 11 lutas profissionais em seu nome, mas as fez valer a pena. O nativo do Uzbequistão nocauteou Magomed Kurbanov em março no card Anthony Joshua vs. Francis Ngannou para capturar o título vago dos super-médios da WBA.

A coletiva de imprensa de Crawford x Madrimov está prevista para começar às 16h30 (horário do leste dos EUA).