Teresa Giudice NÃO foi convidada a deixar ‘RHONJ’, nenhuma decisão de elenco foi tomada ainda

Teresa GiudiceO futuro de ‘The Real Housewives of New Jersey’ está no ar … apesar dos relatórios sugerirem o contrário.

Fontes com conhecimento direto dizem ao TMZ… não há absolutamente nenhuma verdade na afirmação de que Teresa foi convidada a deixar o ataque Bravo.



Reproduzir conteúdo de vídeo



Podcast de Lisa Alastuey

O boato ganhou força esta semana, depois que o colega de elenco Frank Catânia sugeriu que o tempo de Tre no programa havia chegado ao fim. Mas fomos informados de que nenhuma decisão sobre o elenco foi tomada em relação à 15ª temporada… muito menos uma decisão sobre trazer Teresa de volta.

Na verdade, outra fonte próxima ao programa disse que a produção não se concentrará na próxima temporada até o início do próximo ano.

Tem havido muita especulação sobre o futuro de ‘RHONJ’ após a 14ª temporada encerrada com uma nota tumultuada … estamos, é claro, nos referindo ao almoço acalorado onde socos e golpes foram lançados.

As coisas ficaram tão tensas entre os coadjuvantes – incluindo Teresa, Melissa Gorga, Dolores Catânia, Jennifer Aydin, Margaret Josephs, Danielle Cabral dar Rachel Fuda – Bravo rompeu com o formato tradicional de reunião e filmou encontros separados com as donas de casa.

Bravo figurão Andy Cohen desde então, sugeriu que uma mudança no elenco está chegando a Nova Jersey … muito parecido com o que a rede fez com “The Real Housewives of New York” no ano passado.

Andy até disse ao “Extra” na quinta-feira que “não houve avanço com este grupo”, confirmando que uma mudança está no horizonte.

Ele acrescentou… “Continue esperando. Não há pressa. Vamos levar o nosso tempo.”