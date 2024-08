Texas perde outro running back por lesão que encerra a temporada

O número 4 do Texas sofreu sua segunda lesão no running back que encerra sua temporada na segunda-feira, quando o calouro Christian Clark rompeu o tendão de Aquiles durante um treino, anunciou a escola na terça-feira.

O Texas disse que Clark passará por uma cirurgia e perderá o restante do ano, seis dias após anunciar que CJ Baxter, titular da abertura do ano passado, passará por uma cirurgia no joelho que encerrará sua temporada.

As derrotas deixam os Longhorns com três running backs bolsistas.

Escolhas do editor

Jaydon Blue, que apareceu em 23 jogos no Texas, correndo por 431 jardas com três touchdowns, deve assumir a responsabilidade nesta temporada. Ele teve quatro recepções para 45 jardas na derrota dos Longhorns na semifinal do College Football Playoff para Washington, na qual ele também retornou três kickoffs para 80 jardas.

Atrás de Blue, os Longhorns têm o aluno do segundo ano Quintrevion Wisner, que jogou em todas as 14 partidas da temporada passada em times especiais, e o calouro Jerrick Gibson, que foi classificado como o running back nº 2 e o prospecto nº 59 no ESPN 300 de 2024.

Clark, um recruta quatro estrelas da Mountain Pointe High School em Phoenix, assinou com o Texas em dezembro.

O técnico do Texas, Steve Sarkisian, disse aos repórteres na segunda-feira que Clark e Gibson, apesar de ambos terem se atrapalhado no treino de sábado, no que ele descreveu como um “momento de boas-vindas ao futebol universitário”, estavam se desenvolvendo e estavam “mais avançados do que alguns imaginam”.

“Definitivamente dói ver isso acontecer”, disse o quarterback do Texas Quinn Ewers sobre as lesões em uma sessão de vídeo pós-treino com repórteres na terça-feira à noite. “Lesões acontecem. É apenas uma parte do jogo que jogamos. Eu acho [running backs coach Tashard] Choice e o técnico Sark fazem um bom trabalho recrutando bons running backs que podem, no final das contas, preencher a posição, se necessário. … Acho que temos caras que serão mais do que capazes de assumir e preencher essas funções.”

Ewers correu para cinco touchdowns na temporada passada e ganhou confiança em sua capacidade de corrida, incluindo corridas para touchdown de 29 e 30 jardas contra Baylor e Kansas, com Sarkisian dizendo após o jogo contra Kansas que Ewers descobriu: “Cara, talvez eu seja um pouco mais rápido do que eu pensava”.

Ewers disse na terça-feira que se mais responsabilidades de corrida recairem sobre ele, ele ficará feliz em fazê-lo.

“No final das contas, estou apenas tentando fazer o que puder para ajudar esse time a vencer jogos de futebol”, disse Ewers. “Então, se isso significa que preciso correr mais, que assim seja.”