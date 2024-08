The Kid LAROI comemora 21º aniversário em Las Vegas

O cantor de “NIGHTS LIKE THIS” completou 21 anos no sábado, então naturalmente ele estava em Las Vegas… pedindo uma rodada de shots 30 minutos depois de seu grande dia.

LAROI chegou ao XS Nightclub dentro do Wynn Las Vegas por volta das 12h30 com uma comitiva de 10 pessoas … sua equipe bebeu doses de tequila e ele tomou um gole de sua bebida preferida – um Aperol Spritz. Aquelas primeiras bebidas legais bateram diferente!!!

The Kid estava definitivamente sentindo o amor, porque todo o clube fez uma serenata para ele com a música “Parabéns pra você”… e seu rosto estava coberto de confetes falsos de notas de mil dólares que choviam de cima.

LAROI ainda teve fotos de seu bebê iluminadas nas telas de LED dentro do clube… além de uma mensagem especial de aniversário.

Havia bolo também… uma sobremesa de três camadas decorada com capas de álbuns de LAROI e um enorme “21” prateado no topo.

A festa de aniversário de LAROI se transformou em um mini concerto… quando ele se juntou ao DJ Grifo dentro da cabine para pegar o microfone e tocar alguns de seus sucessos… “Stay” e “Girls”. The Kid também tocou uma música nova e inédita com o nome de sua bebida favorita… “Aperol Spritz”.

Parece que The Kid se divertiu muito… antes de pular do palco, ele disse ao público como estava animado por finalmente completar 21 anos em Las Vegas… e só saiu do clube às 3 da manhã.