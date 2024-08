The MMA Hour: Uma prévia do UFC 305, On the Nose e muito mais

O Mixed Martial Arts Hour está de volta na sua vida! Abaixo está um resumo do show de quarta-feira, que começa às 13h ET / 10h PT / 18h horário do Reino Unido.

Com Ariel Helwani em Paris, Eric Jackman e Conner Burks apresentam o episódio e falam sobre os esportes de combate deste fim de semana, incluindo o UFC Vegas 95, que acontece no UFC APEX em Las Vegas no sábado, além de falar sobre o card do UFC 305 do próximo fim de semana, onde Dricus du Plessis defenderá seu título dos médios contra Israel Adesanya no evento principal, além de responder suas perguntas em um segmento especial On the Nose e muito mais!

