The Ultimate Fighter 32: Alexa Grasso vs. Valentina Shevchenko Episódio 10 resultados

Alexa Grasso perdeu um confronto direto com Valentina Shevchenko, mas sua equipe saiu vitoriosa no episódio desta semana de O lutador final 32.

Shevchenko venceu Grasso facilmente no Coaches Challenge desta temporada, desta vez composto por uma competição de arremessos de basquete, apenas para ver seu único semifinalista peso-pena cair de forma decepcionante. Kaan Ofli (10-2-1) do Team Grasso mal precisou de um minuto para garantir uma guilhotina em Roedie Roets (7-1) do Team Bullet e avançar para o TUF32 finais.

O Ofli da Austrália estava bem preparado para a luta de Roets, que estava em plena exibição em apenas alguns segundos, quando Roets imediatamente derrubou Ofli no tapete. Ofli se levantou, apenas para ser derrubado novamente, mas ele foi rápido em notar Roets em uma posição vulnerável. Ele envolveu o lutador sul-africano em uma guilhotina apertada para ganhar a vitória por finalização no Round 1.

Ofli agora aguarda o vencedor da outra semifinal do peso-pena entre seu companheiro de equipe Mairon Santos e Zygimantas Ramaska, do Team Bullet.

No Coaches Challenge, Grasso e Shevchenko foram desafiados a ver quem conseguia marcar mais pontos em uma competição de basquete, com os rivais arremessando ao mesmo tempo e ganhando pontos de diferentes pontos na quadra com base na distância. À disposição para supervisionar a competição estava a estrela do Las Vegas Aces, Kelsey Plum.

Os treinadores estavam competindo por um prêmio de US$ 10.000, mais US$ 2.000 para cada um dos oito lutadores.

A disputa ficou feia rapidamente, pois ficou claro que nenhuma das lutadoras tinha muita familiaridade com arremessos de basquete, embora Shevchenko e sua equipe eventualmente tenham percebido que sua melhor estratégia era simplesmente acumular pontos com o arremesso de menor distância. Quando Grasso tentou pontuar dos pontos que valiam mais, Shevchenko já estava construindo uma liderança intransponível. A ex-campeã ainda coroou sua vitória com um arremesso longo para quase dobrar Grasso 33-17 após quatro curtos quartos de ação.

Em outro drama, o semifinalista Ramaska ​​está preocupado que não poderá competir devido a uma fratura facial de sua primeira luta. Depois de consultar dois médicos, foi-lhe dito que há uma grande chance de que ele possa lutar, mas os espectadores não saberão com certeza até a noite da luta chegar.

Na próxima semana, os companheiros de equipe do Team Grasso, Paddy McCorry e Robert Valentin, se enfrentam por uma vaga na final dos médios.

O lutador final 32 vai ao ar ao vivo toda terça-feira às 22h (horário do leste dos EUA) na ESPN+.

Após o final da temporada, Alexa Grasso e Valentina Shevchenko se enfrentarão em uma trilogia válida pelo título peso-mosca no UFC 306, em 14 de setembro, no Sphere, em Las Vegas.

Os finalistas do TUF32 torneios de peso médio e peso pena também competirão por um contrato de seis dígitos do UFC na final ao vivo do show. Uma data para esse evento ainda não foi anunciada.

Aqui está o TUF32 escalações divididas por equipe:

Equipe Grasso

Peso-penae

Guillermo Torres (México) (7-1) Can Offley (Austrália) (10-2-1) Bekhzod Usmanov (Tadjiquistão) (11-4) Mairon Santos (Brasil) (13-1)

Peso médioe

Robert Valentin (Suíça) (10-3) Paddy McCorry (Irlanda) (4-1) Omran Chaaban (Finlândia) (6-1) Tom Theocharis (Canadá) (9-5)

Equipe Shevchenko

Pesos-pena

Roedie Roets (África do Sul) (7-1) Zygimantas Ramaska ​​​​(Lituânia) (9-2) Nathan Fletcher (Inglaterra) (8-1) Edwin Cooper Jr. (EUA) (6-1)

Pesos médios

Shamidkhan Magomedov (Rússia) (7-1) Mark Hulme (África do Sul) (12-3) Ryan Loder (EUA) (6-1) Giannis Bachar (Grécia) (9-2)

Confira abaixo os resultados das semifinais:

Peso médio

Ryan Loder derrotou. Omran Chaaban por decisão

Paddy McCorry contra Robert Valentin

Peso-pena

Definição off-line. Roedie Roets por finalização (guilhotina) (R1)

Zygimantas Ramaska ​​​​vs. Myron Santos

Veja os resultados das quartas de final abaixo:

Roedie Roets derrotou. Guillermo Torres por decisão

Robert Valentin def. Giannis Bachar via KO (strikes) (R1)

Definição off-line. Nathan Fletcher por decisão

Omran Chaaban derrotou Shamidkhan Magomedov por finalização técnica (estrangulamento anaconda) (R2)

Zygimantas Ramaska ​​​​derrotou. Bekhzod Usmonov

Ryan Loder derrotou Tom Theocharis por finalização (triângulo de braço)

Mairon Santos def. Edwin Cooper Jr. via split decision

Paddy McCorry derrotou Mark Hulme por finalização (guilhotina) (R1)