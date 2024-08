The Ultimate Fighter 32: Alexa Grasso vs. Valentina Shevchenko Episódio 12 resultados

Alexa Grasso superou Valentina Shevchenko na batalha de treinadores.

O peso pena do Team Grasso Mairon Santos (13-1) garantiu a última vaga no O lutador final 32 finais com uma vitória por decisão unânime sobre o companheiro de equipe Guillermo Torres (7-1) na final da temporada do programa de televisão de longa duração. Isso significa que três lutadores do Team Grasso competirão no evento UFC Vegas 96 de sábado, com um contrato do UFC em jogo.

Torres, que ficou aquém em sua luta das quartas de final, recebeu uma segunda chance após ser chamado para substituir Zygimantas Ramaska, do Team Bullet. Antes desse episódio, dúvidas giravam em torno de se Ramaska ​​seria liberado clinicamente após sofrer uma lesão em sua primeira luta, e eventualmente foi decidido que ele não poderia competir.

Para aumentar ainda mais a controvérsia da luta, Santos chegou a pesar meio quilo acima do limite do peso-pena, mas ainda assim foi autorizado a lutar conforme programado.

A luta semifinal foi muito disputada, com nenhum lutador conseguindo estabelecer muita ofensiva nos dois primeiros rounds. Santos manteve uma ligeira vantagem na trocação durante todo o combate, vencendo a batalha de chutes à distância e ocasionalmente acertando um golpe forte. O wrestling de Torres o tornou uma ameaça constante, no entanto, e ele estava sempre procurando uma abertura para derrubar Santos, mesmo com o brasileiro cortando a grade.

No final, a perspicácia e a agressividade de Santos foram suficientes para levá-lo à vitória e a uma vaga no TUF32 finais do torneio peso pena.

Santos enfrenta seu companheiro de equipe Kaan Ofli (11-2-1) no sábado, enquanto Robert Valentin (10-3), de Grasso, enfrenta Ryan Loder (6-1), de Shevchenko, para determinar o campeão dos médios da temporada.

Veja os confrontos da final abaixo:

TUF32 Peso-pena Final

Kaan Offley (Austrália) vs. Mairon Santos (Brasil)

TUF32 Peso médio Final

Ryan Loder (EUA) vs. Robert Valentin (Suíça)

No geral, Grasso provou ser a melhor treinadora por uma pequena margem, já que seus lutadores venceram cinco dos oito confrontos da rodada de abertura e, depois, três das lutas semifinais (uma das quais colocou dois lutadores do Time Grasso um contra o outro).

Com a conclusão de TUF32Alexa Grasso e Valentina Shevchenko vão se enfrentar em uma luta válida pelo título peso-mosca no UFC 306, em 14 de setembro, no Sphere, em Las Vegas.

Os finalistas do TUF32 Os torneios de peso médio e pena competem por um contrato de seis dígitos com o UFC na final ao vivo do show, que acontece como parte do card principal do UFC Vegas 96.

Aqui estão os TUF32 escalações divididas por equipe:

Equipe Grasso

Pesos-pena

Guillermo Torres (México) (7-1) Can Offley (Austrália) (10-2-1) Bekhzod Usmanov (Tadjiquistão) (11-4) Mairon Santos (Brasil) (13-1)

Pesos-pena

Robert Valentin (Suíça) (10-3) Paddy McCorry (Irlanda) (4-1) Omran Chaaban (Finlândia) (6-1) Tom Theocharis (Canadá) (9-5)

Equipe Shevchenko

Pesos-pena

Roedie Roets (África do Sul) (7-1) Zygimantas Ramaska ​​​​(Lituânia) (9-2) Nathan Fletcher (Inglaterra) (8-1) Edwin Cooper Jr. (EUA) (6-1)

Pesos médios

Shamidkhan Magomedov (Rússia) (7-1) Mark Hulme (África do Sul) (12-3) Ryan Loder (EUA) (6-1) Giannis Bachar (Grécia) (9-2)

Confira abaixo os resultados das semifinais:

Peso médio

Ryan Loder derrotou. Omran Chaaban por decisão

Paddy McCorry derrotou Robert Valentin por finalização (armadilha de perna Americana) (R1)

Peso-pena

Definição off-line. Roedie Roets por finalização (guilhotina) (R1)

Mairon Santos derrotou. Guillermo Torres por decisão

Veja os resultados das quartas de final abaixo:

Roedie Roets derrotou. Guillermo Torres por decisão

Robert Valentin def. Giannis Bachar via KO (strikes) (R1)

Definição off-line. Nathan Fletcher por decisão

Omran Chaaban derrotou Shamidkhan Magomedov por finalização técnica (estrangulamento anaconda) (R2)

Zygimantas Ramaska ​​​​derrotou. Bekhzod Usmanov por decisão

Ryan Loder derrotou Tom Theocharis por finalização (triângulo de braço)

Mairon Santos def. Edwin Cooper Jr. via split decision

Paddy McCorry derrotou Mark Hulme por finalização (guilhotina) (R1)