Thiago Motta, técnico da Juventus, sugere permanência de Weston McKennie

A Juventus começa a temporada na Série A com um número limitado de jogadores disponíveis e muito trabalho a ser feito no mercado de transferências, disse o técnico Thiago Motta no domingo, acrescentando que o internacional norte-americano Weston McKennie, que parecia estar saindo do clube, agora pode retornar ao time.

Quatro temporadas sem um título da liga após vencer nove consecutivas forçaram a Juventus a grandes mudanças, com Motta substituindo Massimiliano Allegri como treinador, mas eles ainda precisam trazer os jogadores necessários para desafiar o título. Escudete.

Motta entra em campo para o jogo de estreia em casa contra o promovido Como, na segunda-feira, com seu elenco ainda em desenvolvimento, mas disse que aprecia o que o meio-campista da seleção masculina dos EUA traz para seu time.

“Primeiramente, McKennie é um jogador útil e funcional para as nossas necessidades”, disse Motta em entrevista coletiva.

“Amanhã temos 19 jogadores para enfrentar o jogo, apenas 11 podem jogar. Tenho a possibilidade de fazer cinco substituições, não mais.

“Estamos em boa forma, tivemos uma boa preparação, um bom treino esta semana, com intensidade, tudo o que queremos ver, e prontos para enfrentar o jogo de amanhã.”

McKennie, de 25 anos, parecia prestes a deixar a Juventus neste verão, mas fontes disseram à ESPN no início desta semana que ele conversou com Motta e reconstruiu o relacionamento antes do jogo de segunda-feira.

Thiago Motta falou em entrevista coletiva antes do jogo de abertura da Juventus na temporada da Série A. Daniele Badolato – Juventus FC/Juventus FC via Getty Images

O ex-jogador do Leeds United ficou de fora do elenco da Juventus para as duas últimas partidas da pré-temporada contra Brest e Atlético de Madrid, junto com Federico Chiesa e o falecido Wojciech Szczęsny.

A Juventus, fortemente ligada a nomes como o meio-campista da Atalanta Teun Koopmeiners e o ponta da Fiorentina Nicolas Gonzalez, entre outros, não conseguiu trazer os jogadores visados ​​no final da temporada passada.

O zagueiro Riccardo Calafiori foi para o Arsenal e o atacante holandês Joshua Zirkzee, que jogou sob o comando de Motta no Bologna, assinou com o Manchester United. Eles também precisam se livrar do atacante Chiesa, que não se encaixa nos planos de Motta.

“Estamos trabalhando duro para construir um time competitivo juntos e hoje estamos focados em jogar uma grande partida contra o Como. Veremos o resto depois”, disse Motta.

“O mais importante é que, mesmo que você não goste de falar muito sobre o jogo, mesmo que amanhã tenhamos uma partida, estamos focados em jogar bem, fazer bem o nosso trabalho e conseguir o resultado que queremos, contra o Como.

“Todos os jogadores que chegam amanhã merecem estar lá, não importa se jogam desde o início ou entram durante o jogo, eles o fazem por mérito.”

Motta, que levou o Bologna ao quinto lugar e à Liga dos Campeões na temporada passada, não vai subestimar Como enquanto tenta começar sua carreira na Juventus da melhor forma.

“A vida é como futebol, nada é garantido, temos que merecer e temos que focar em nós mesmos e no jogo de amanhã”, disse ele.

“Estamos enfrentando um time que chegou até aqui vindo da Série B, venceu muitos jogos para chegar até aqui e tem muito entusiasmo.”

Informações de Tom Hamilton, da ESPN, contribuíram para esta reportagem.