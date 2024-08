Thibaut Courtois: Não jogarei pela Bélgica com o atual treinador

O goleiro do Real Madrid, Thibaut Courtois, disse em uma publicação nas redes sociais na quinta-feira que não retornará à seleção belga enquanto o atual técnico, Domenico Tedesco, permanecer no comando.

Courtois, que perdeu grande parte da última temporada após sofrer duas lesões no joelho, foi deixado de fora da seleção belga para a Euro 2024, apesar de ter sido titular pelo Real Madrid na final da Liga dos Campeões.

“Infelizmente, após os acontecimentos com o treinador e após muita reflexão, decidi não retornar à seleção belga sob seu comando”, escreveu Courtois, que tem 102 partidas pela Bélgica, no Instagram.

“Neste assunto, assumo minha parcela de responsabilidade. No entanto, olhando para o futuro, minha falta de confiança nele não contribuiria para manter a necessária atmosfera de cordialidade.”

Courtois teve um desentendimento público com Tedesco em 2023, após deixar a seleção belga antes de uma partida pelas eliminatórias da Euro 2024 em meio a uma disputa por não ter sido selecionado para suceder Eden Hazard como capitão.

Tedesco disse que Courtois deixou o acampamento abruptamente depois de não se sentir respeitado dentro da equipe, mas Courtois negou as alegações de Tedesco e disse que ele deixou o acampamento devido a um problema no joelho.

“A Federação, com quem tive várias discussões, aceita minha posição e as razões que me levaram a essa decisão dolorosa, mas coerente”, acrescentou Courtois. “Lamento possivelmente decepcionar alguns fãs, mas estou convencido de que esse é o melhor curso de ação para a Bélgica, pois encerra um debate e permite que o time se concentre em perseguir seus objetivos.”

A Bélgica foi eliminada pela França nas oitavas de final da Euro 2024, com o goleiro do Al Qadsiah, Koen Casteels, sendo titular em todos os quatro jogos.