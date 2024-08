Thierry Henry renuncia ao cargo de seleção juvenil da França após os Jogos de Paris

Thierry Henry renunciou ao cargo de técnico das seleções juvenis da França após ganhar uma medalha de prata nas Olimpíadas de Paris, anunciou a Federação Francesa de Futebol na segunda-feira.

Henry, que venceu a Copa do Mundo de 1998 com seu país como jogador, citou “razões pessoais” como motivação para sua decisão no comunicado à imprensa da FFF.

“Tenho que agradecer à FFF e a Philippe Diallo [president of the FFF]que me deu essa oportunidade incrível”, disse Henry. “Ganhar uma medalha de prata nas Olimpíadas para meu país continuará sendo uma das maiores conquistas da minha vida.

“Sou extremamente grato à Federação, aos jogadores, à equipe e aos torcedores que me permitiram viver uma experiência mágica.”

A equipe olímpica de Henry, composta por jogadores sub-23 e três seleções acima da idade, derrotou a Argentina e o Egito a caminho da final em Paris, mas foi derrotada por 5 a 3 pela Espanha após a prorrogação.

Thierry Henry comemorando a conquista da prata pela sua equipe em Paris. Luke Hales/Getty Images

Diallo agradeceu a Henry por seu profissionalismo na declaração e acrescentou que a FFF está procurando um novo treinador para assumir o comando antes das próximas eliminatórias para a Eurocopa Sub-21 de 2025.

Henry já treinou o Monaco na Ligue 1 e o Montreal Impact na MLS, além de ter atuado como assistente durante o período em que Roberto Martínez comandou a seleção principal masculina da Bélgica.