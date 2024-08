Thomas Rhett fala abertamente sobre como seu casamento com Lauren Akins quase acabou por um motivo inesperado

Thomas Rhett e sua esposa, Lauren Akinsmuitas vezes foram celebrados como o casal perfeito aos olhos do público. No entanto, a estrela country recentemente se abriu sobre um período tumultuado em seu relacionamento que quase o levou a “implodir”. Em uma conversa honesta com a Us Weekly, Rhett compartilhou como sua ascensão à fama coincidiu com alguns dos momentos mais desafiadores de suas vidas pessoais.

Durante esse tempo, Rhett e Lauren estavam navegando pelo complexo processo de adoção de sua filha, Willa Cinzade Uganda, enquanto Lauren estava grávida.Estávamos nos tornando famosos no que provavelmente foi o momento mais difícil de nossas vidas pessoais“, explicou Rhett.

O casal enfrentou a difícil tarefa de criar Willa Gray por um ano em Uganda, o que exigiu que Rhett viajasse com frequência por causa de sua carreira musical. Esse ato de malabarismo teve um preço para ambos.

“Eu iria para Uganda e seria marido e pai, e então iria para a América e ficaria tipo, ‘OK, shows e música.’ Eu estava implodindo internamente, e Lauren também. Nós dois chegamos a esses pontos de ruptura [feeling like] alguma coisa tem que ceder. Não foi um momento divertido em nosso casamento“, ele admitiu, revelando a imensa pressão que enfrentaram durante esse período.

Rhett conta como a fama e a adoção prejudicaram seu casamento

A tensão emocional era palpável entre as duas celebridades, e tanto Rhett quanto Lauren lutaram contra a incerteza em torno do processo de adoção.Não vou mentir, houve muitas noites em que pensei: ‘Não sei se esse papel vai ser assinado ou se vamos marcar aquela reunião que precisamos ter.’ A oração nos ajudou a superar“, disse Rhett, destacando o papel da fé em sua jornada.

Apesar dos desafios Rhett enfatizou que desistir nunca foi uma opção para eles. “Esse pensamento nunca passou pela minha cabeça ou pela de Laurenele afirmou. Com sua inclinação natural para “consertar” problemas e a incrível paciência de Lauren, eles estavam determinados a navegar pela tempestade juntos.

O comprometimento mútuo acabou prevalecendo, e o casal saiu desse capítulo difícil com um vínculo mais forte. Rhett e Lauren, que se conhecem desde a infânciamostraram que o amor pode suportar até os desafios mais difíceis.