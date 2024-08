TikToker Joe Mack Roy, também conhecido como Pop Watch, morto aos 90

Notícias tristes do mundo TikTok… Joe Mack Roy conhecido como “Pop” do Pop Watch, morreu de complicações causadas por uma massa na garganta, descobriu o TMZ.

Seu neto Jasão deu a trágica notícia no IG… dizendo que Joe faleceu pacificamente enquanto dormia na noite de quarta-feira com sua família ao seu lado.

Ele nos conta que onde quer que Joe fosse, pessoas de todas as esferas da vida o adoravam porque podiam se identificar com ele e o achavam reconfortante.

Jason havia inicialmente compartilhado que Joe não estava bem na semana anterior à sua morte… compartilhando uma foto dele no IG do hospital, pedindo a opinião e orações de todos.

A perda será, sem dúvida, um grande golpe para os fãs do TikTok de Pop… todos os 1,5 milhão deles, que adoraram as aventuras hilariantes do nativo do leste do Texas com seu neto Jason.