TikToker Jools Lebron soluça sobre registro de marca registrada em TikTok excluído

Joel LeBron – a pessoa por trás da tendência viral “Very Demure, Very Mindful” – está chateada por alguém ter registrado uma marca primeiro … postando um vídeo agora excluído gritando.

A estrela viral da mídia social compartilhou um vídeo no TikTok no domingo… mal capturando seu rosto enquanto estavam deitados na cama – dominados pela emoção, sufocando como sentiram que haviam investido tanto tempo em sua presença nas redes sociais por nada.

Vale a pena notar … as marcas registradas não são distribuídas necessariamente por ordem de chegada – com o processo legal permitindo que várias partes apresentem seu caso.

Nós contamos a história… uma pessoa do estado de Washington chamada Jefferson Bates solicitou a marca para “Very Demure .. Very Mindful ..” na esperança de ganhar algum dinheiro com a frase viral.