Times da NFL usam painéis de vídeo para análise em tempo real durante os treinos

ATLANTA — O quarterback do Atlanta Falcons, Kirk Cousins, enfrentou a quarta descida perto do fim do treino de quarta-feira, e sua primeira leitura, o wide receiver Darnell Mooney, foi duplamente marcado. Assim como o running back Bijan Robinson.

Cousins ​​viu o tight end Charlie Woerner mano a mano na lateral direita com o safety Jessie Bates III e decidiu arejar. Bates colocou a mão na bola, mas ela ricocheteou nos braços de um Woerner caído para um touchdown.

O ataque dos Falcons explodiu, exceto por Cousins, que olhou para uma tela gigante que mostrava um replay. Ele queria ter certeza de que Woerner estava dentro dos limites.

Touchdown confirmado, e Cousins ​​começou a comemorar.

Neste verão, pela primeira vez, os Falcons têm dois painéis de vídeo gigantes adjacentes ao campo de treino em suas instalações de campo de treinamento. Eles se juntam a vários outros times que usam a tecnologia para análise em tempo real de jogadas — que ficam em loop até a próxima jogada — em vez de esperar até o treino terminar. O processo permite que erros sejam identificados e corrigidos muito mais cedo, mas há desvantagens.

“Tenho certeza de que isso vai dominar a liga com o tempo”, disse Cousins. … “Eu olho e um companheiro de equipe pode estar perguntando algo, e eu fico tipo, ‘Espere um segundo, estou tentando assistir a esse clipe.’

“Então, é um ótimo recurso. Acho que o que ele faz é esclarecer um pouco do mistério.”

O Los Angeles Rams começou a usar as telas em 2018. O técnico do Rams, Sean McVay, disse que teve a ideia de treinadores que trabalharam com Jon Gruden quando ele estava no Oakland Raiders, bem como de treinadores que trabalharam com Jim Harbaugh na Universidade de Michigan.

“Foi algo realmente benéfico para nós”, disse McVay. “Poder ter isso, [and] ter [players] realmente use isso. Os treinadores usam isso para conseguir corrigir em tempo real.”

O técnico dos Falcons, Raheem Morris, foi o coordenador defensivo dos Rams nas três temporadas anteriores, e foi assim que as telas acabaram em Atlanta. Morris garantiu que haveria uma tela a tempo para as OTAs na primavera — e duas para o training camp.

McVay não tem certeza de quem os usou pela primeira vez, mas ele tem uma teoria sobre o motivo pelo qual eles estão aparecendo em mais locais de treino na liga.

“Todos os bons treinadores são bons ladrões também”, brincou McVay. “Então eu roubei aquele do treinador Gruden, e Raheem roubou de nós.”

O técnico do Minnesota Vikings, Kevin O’Connell, também estava na equipe dos Rams com McVay e Morris, inclusive quando eles venceram o Super Bowl LVI, e O’Connell levou a ideia com ele para Minnesota.

O Detroit Lions, Philadelphia Eagles, Seattle Seahawks e Houston Texans estão todos usando videoboards no training camp. O Carolina Panthers começou a usá-los neste verão pela primeira vez. O Green Bay Packers tinha alguns deles durante o minicamp, mas não para o training camp.

“Não quero usá-lo no acampamento porque não sei quem está nas arquibancadas”, disse o técnico do Packers, Matt LaFleur.

Mas LaFleur planeja trazê-lo de volta durante a temporada.

Os Falcons são um dos muitos times que usam painéis de vídeo. O técnico Raheem Morris pegou a ideia do técnico do Rams, Sean McVay, quando Morris era coordenador defensivo. Jay Bendlin/Atlanta Falcons

“Acho que quanto mais imediato o feedback, mais benéfico ele pode ser”, disse ele. “Certamente quando você está na temporada, acho que é um pouco mais fácil de usar, em termos de geralmente você está operando em um bloco de cinco ou seis jogadas onde o ataque está em alta e a defesa está em alta, e isso permitirá que você olhe para algumas coisas.”

Em Atlanta, as telas são instaladas em postes perto dos lados de cada end zone. Os Falcons têm postes gigantes instalados atrás de ambas as end zones e nas laterais que têm câmeras apontando para baixo, para obter o escopo completo do campo. Essas câmeras enviam o vídeo diretamente para um servidor que é carregado para o sistema interno do time.

Em anos anteriores, os treinadores podiam acessar esse vídeo em tablets após o treino.

Eles ainda podem, mas agora o videoclipe da última jogada também é alimentado para duas telas de 84 pés quadrados nas laterais que dão para o campo, cortesia do trabalho do diretor de vídeo dos Falcons, Jake Stroot, e sua equipe. Atlanta tem funcionários de vídeo montando tendas na parte inferior de todas as três câmeras com dois monitores cada dentro.

“[To] dar a você esse feedback imediato permitirá que você faça essas correções em tempo real, ao vivo, e seja capaz de repetir algo, para que você não deixe algo na grama para ter que esperar até o dia seguinte”, disse Morris. “Esse feedback imediato para nós é realmente importante.”

Alguns jogadores usam mais do que outros. Cousins ​​jura por isso, enquanto outros Falcons disseram que não tem sido necessariamente tão útil para eles. Em Los Angeles, Morris disse que era difícil tirar o cornerback All-Pro Jalen Ramsey “do tabuleiro para a próxima jogada às vezes”.

O guarda-redes do Houston Texans, Shaq Mason, disse que os conselhos são tão úteis que podem se tornar um problema.

“Na verdade, tento parar de olhar para ele, porque eu faço uma jogada e depois volto para o huddle e fico olhando para cima o tempo todo tentando ver o que fiz”, disse Mason. “É muito útil, mas também pode ser prejudicial, porque você está olhando para a última jogada em vez da próxima.

“Você definitivamente pode usá-lo, mas ele pode te machucar.”

O novato jogador de linha defensiva dos Falcons, Ruke Orhorhoro, disse que usará os painéis de vídeo para ver quais técnicas podem ser eficazes para pressionar o quarterback.

Os Packers adicionaram um grande monitor de vídeo à linha lateral durante o treino. Parece que ele está mostrando replays para que jogadores e treinadores possam dar uma olhada imediata. Os Falcons, entre outros times, também fizeram isso recentemente. foto.twitter.com/Uv0vu4kvKD — Rob Demovsky (@RobDemovsky) 11 de junho de 2024

“Se eu sentisse que conseguiria passar por ali, eu iria dar uma olhada bem rápido”, disse Orhorhoro. “E então pensaria tipo, ‘Tudo bem, se eu tivesse limpado desse jeito, então eu teria passado por ali.'”

Em um treino conjunto recente, o quarterback reserva do Rams, Dresser Winn, estava assistindo Matthew Stafford e o ataque do primeiro time trabalhando contra o Los Angeles Chargers em El Segundo, Califórnia. Depois de uma jogada, Winn se virou e olhou para cima — e então percebeu que o Chargers não tinha uma tela como a que o Rams tem em sua casa de treinamento, a Loyola Marymount University.

“Não vou agir como se pudesse ver tudo o tempo todo”, disse o coordenador ofensivo do Rams, Mike LaFleur, que é irmão de Matt. “Às vezes, estou focando em uma ou duas coisas, para conseguir isso e realmente obter aquele vídeo, aquela imagem, que passa na sua cabeça para que você possa treinar quem quer que tenha que treinar.

“Uma coisa é entrar em uma sala de reunião, mas mesmo treinadores depois de 10, 15 minutos sentados lá, se você estiver no fundo da sala, não sendo o treinador, esses podem ser dias longos. Esses jogadores, você não sabe exatamente o que eles estão sempre ouvindo naquele momento, mas se você puder fazer isso na lateral do campo em tempo real, acho que isso é ótimo.”

Mike LaFleur brincou que “gostaria que não estivéssemos falando” sobre as telas, porque elas são uma “vantagem competitiva”.

“Vou continuar roubando tudo que eu achava realmente bom em Los Angeles”, disse Morris, “porque tenho uma joia brilhante na minha casa por causa disso”.

A repórter do ESPN Rams, Sarah Barshop, o repórter do Texans, DJ Bien-Aime, e o repórter do Packers, Rob Demovsky, contribuíram para esta reportagem.