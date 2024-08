Titans e o safety Quandre Diggs fecham acordo de 1 ano, diz fonte

O veterano agente livre Quandre Diggs e o Tennessee Titans chegaram a um acordo para um contrato de um ano no valor de até US$ 5 milhões, disse uma fonte a Adam Schefter, da ESPN, no domingo.

A mudança reúne Diggs com o ex-companheiro de equipe do Seattle Seahawks, Jamal Adams, no Tennessee. Adams disse no início do campo de treinamento dos Titans que ele e Diggs conversaram todos os dias durante as férias de verão e esperavam ser companheiros de equipe novamente.

Diggs competirá imediatamente com o veterano do quarto ano Elijah Molden para começar ao lado de Amani Hooker.

A metade superior da rotação de segurança do Tennessee também inclui Adams e o defensive back do segundo ano Matthew Jackson, que tem três interceptações até agora no acampamento.

Os Seahawks dispensaram Diggs em 5 de março, liberando US$ 11 milhões em espaço no teto salarial.

Diggs, 31, foi adquirido pelos Seahawks em uma troca de 2019 com o Detroit Lions. Ele foi selecionado para três Pro Bowls consecutivos (2020 a 2022) com os Seahawks e teve 18 interceptações em seu tempo com o time.

Ele fez 95 tackles, o melhor desempenho de sua carreira, na temporada passada, e teve 324 em 72 jogos pelo Seattle.

Escolha de sexta rodada dos Lions em 2015, Diggs tem 580 tackles, 24 interceptações, 56 passes defendidos e 5 fumbles forçados em sua carreira.

Turron Davenport, da ESPN, contribuiu para esta reportagem.