Todd Chrisley amou o discurso da filha Savannah no RNC, assistido na prisão

Todd Chrisley está elogiando sua filha, Savana por seu discurso na Convenção Nacional Republicana – um que ele assistiu da prisão, e que ele acha que ela nocauteou no parque.

O advogado de defesa da estrela de reality show, Jay Surgente disse ao TMZ … Todd sintonizou no FPC Pensacola, na Flórida, e ficou bastante impressionado com a aparição de sua filha na convenção … onde ela subiu ao pódio como uma das muitas palestrantes convidadas.

Lembre-se… Todd e sua esposa, Júlia são passando por momentos difíceis por fraude bancária, evasão fiscal… e em seu discurso, Savannah criticou os promotores que cuidaram do caso federal de seus pais na Geórgia, sugerindo que a política desempenhou um papel em suas convicções e alegando ainda que um juiz nomeado por Obama chamou sua família de “os Trumps de o sul.”

O advogado de Todd diz que Savannah gosta da plataforma do Partido Republicano em 2024 e acredita que a justiça será administrada de forma mais justa em uma administração republicana através do Departamento de Justiça. Considerando que Donald Trump é o nomeado – isso provavelmente significa que ela apoia a sua plataforma.

De sua parte… fomos informados de que Todd concorda com Savannah e ele também gosta da plataforma republicana em referência à reforma da justiça criminal.

Os promotores federais alegaram que os Chrisleys fraudaram bancos ao obter milhões de dólares em empréstimos e alegaram que enganaram o governo ao fugir ativamente do imposto de renda federal ao longo de vários anos.

As estrelas de “Chrisley Knows Best” alegaram que os supostos crimes financeiros foram na verdade cometidos por um ex-funcionário sem o seu conhecimento… e Todd alegou que essa pessoa estava roubando dinheiro da família. No final, porém, um júri não acreditou – e eles foram trancados.