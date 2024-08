Todos os veteranos recebem um funeral militar? Este é quem é elegível para receber benefícios de sepultamento do VA

Eele Departamento de Defesa e o Departamento de Assuntos de Veteranos tem a responsabilidade solene de garantir que os membros do serviço mortos recebam a honra e o enterro digno que merecem. Esse compromisso se estende a qualquer membro do serviço que tenha sido dispensado com honra, enquanto aqueles com dispensas desonrosas são inelegíveis para essas honras.

Conforme declarado pelo Departamento de Defesa, “É política do Departamento de Defesa que os restos mortais de todos os militares sejam tratados com dignidade, honra e respeito.“Isso reflete o profundo apreço da nação pelos sacrifícios feitos por aqueles que servem nas forças armadas.

Os benefícios do VA fornecidos aos membros do serviço qualificados são abrangentes. Eles incluem a recuperação, evacuação, transporte e identificação de restos mortais. Além disso, os departamentos garantem o retorno de efeitos pessoais ao representante legal ou parente mais próximo.

A preparação e o caixão do membro do serviço, bem como o transporte do falecido para o local do enterro, também são organizados pelos departamentos. Membros da família imediata recebem transporte para o local do enterro para comparecer ao serviço, ressaltando ainda mais a importância dessas cerimônias.

O Departamento de Assuntos de Veteranos mantém o compromisso de homenagear os heróis caídos

Para aqueles que são elegíveis, o sepultamento em um cemitério nacional ou privado é fornecidocom a opção de restos cremados serem enterrados ou colocados em urnas com as mesmas honras dos restos em caixão. Os procedimentos de honras funerárias militares são solenes e profundamente significativos. Eles incluem um mínimo de dois membros do serviço representando o serviço dos pais do falecido, a dobradura cerimonial e apresentação da bandeira americana para o parente mais próximo, e o tocar de Taps. Esses rituais oferecem conforto e apoio às famílias enlutadas, refletindo a gratidão da nação pelo sacrifício do membro do serviço.

As famílias também recebem uma bandeira de enterro sem custo, que é usada para cobrir o caixão durante o funeral. Esta bandeira simboliza o respeito da nação e serve como um lembrete tangível das contribuições do membro do serviço.

A provisão de honras funerárias militares do Departamento de Defesa é uma forma profunda de reconhecer o serviço e os sacrifícios de nossos veteranos. A elegibilidade para essas honras inclui membros militares que morrem em serviço ativo, veteranos que serviram honrosamente e certos membros das reservas selecionadas. No entanto, aqueles separados sob condições desonrosas, condenados por certos crimes ou envolvidos em circunstâncias legais específicas não são elegíveis.