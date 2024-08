Tom Aspinall diz que estava prestes a se tornar um lutador reserva para Jon Jones vs. Stipe Miocic: ‘Se alguém desistir, eu estou dentro’

Tom Aspinall está pronto para aproveitar qualquer oportunidade de lutar contra Jon Jones.

No UFC 304, Aspinall defendeu com sucesso seu título interino dos pesos pesados ​​com uma vitória esmagadora de 60 segundos sobre Curtis Blaydes; e embora a defesa do título tenha sido excepcional, ela ainda não conseguiu garantir a Aspinall a única coisa que ele mais deseja: uma luta com Jones.

Jones é o atual campeão peso-pesado do UFC, tendo conquistado o título vago ao derrotar Ciryl Gane em 2023, e está decidido a enfrentar o ex-campeão peso-pesado Stipe Miocic em sua primeira defesa de título. Há rumores de que a luta finalmente acontecerá no UFC 309 em novembro, e se for esse o caso, Aspinall tem direito.

“Jon Jones, eu sei que você tem sua luta chegando”, disse Aspinall em um vídeo do YouTube. “Aparentemente é em novembro, contra Stipe Miocic. Nada foi anunciado ou assinado ainda, até onde eu saiba, mas se isso acontecer, eu estarei lá, estarei pronto para pular com qualquer um de vocês pelo título indiscutível se um de vocês desistir.

“Mas se você se defender com sucesso contra Stipe em novembro, eu estarei lá na multidão, estarei lá na primeira fila. Quero que você me entregue o título indiscutível enquanto passa por mim, por favor. Obrigado.”

Aspinall vem tentando conseguir uma luta com Jones desde que ganhou o cinturão interino no outono passado, sem sucesso e apesar da crescente reação negativa a Miocic ter uma chance pelo título, apesar de ter 42 anos e não ter competido por mais de três anos. Mas pode haver uma réstia de luz no fim do túnel para Aspinall, já que o inglês revelou que o UFC já falou com ele sobre ser o lutador reserva para a luta Jones-Miocic.

“Depois da minha última luta com Curtis Blaydes, houve algumas conversas sobre eu ser o reserva”, disse Aspinall. “O UFC falou comigo diretamente sobre isso. Eu disse que estou dentro. Se alguém desistir, eu estou dentro… Estarei preparado para essa data, então me avise. Eu estarei lá. Estou pronto para a luta. Eu sou o número 1 da divisão, não Jon Jones, nem Stipe Miocic. Eles são dois caras mais velhos tendo uma luta, lutando pelo título por algum motivo. Não sei por que esse motivo. Mas eu sou o cara dos pesos pesados ​​e estou pronto para provar isso em uma hora de aviso, se precisar.”

“… Estou ouvindo rumores de que Stipe está potencialmente machucado”, acrescentou Aspinall. “São coisas que estou ouvindo do círculo interno. Stipe… ele tem 42 anos. O cara vai ser propenso a lesões. Jon Jones, um milhão de milhas no relógio, ele vai ser propenso a lesões. Eu, estou pronto para ir. Ainda nem estou no meu auge. Estou com fome. Não tenho certeza se esses dois caras estão, mas eu estou, e lutarei com qualquer um deles pelo título indiscutível a qualquer momento. Estou pronto.”

Apesar das alegações de Aspinall, fontes disseram ao MMA Fighting que Jones vs. Miocic ainda está previsto para acontecer em novembro.

No final das contas, é uma situação difícil para Aspinall, que tem vitórias sobre cinco lutadores atualmente classificados no top 10 do UFC na categoria peso-pesado e quer apenas ter a chance de provar o que ele acredita ser verdade: que ele é realmente o melhor peso-pesado do mundo.

“Jon Jones teve uma carreira incrível. Não estou menosprezando Jon Jones”, disse Aspinall. “Jon Jones não é o melhor peso pesado do mundo agora. Sou eu. Então, quero o que é meu. Estou puto pela grandeza. Acredito que deveria ser o peso pesado nº 1 do mundo. Fiz o que era preciso para merecer isso e estou pronto para provar. Jon Jones não é. É tudo o que estou dizendo. Nada contra Jon e sua carreira.

“O problema que tenho com Jon é que ele tem o cinturão e eu o quero. Eu o quero. Eu também tenho um cinturão e quero unificar os cinturões. Não deveria haver dois campeões dos pesos pesados, deveria haver um, e eu quero que seja eu. Então é só isso que estou fazendo agora…

“O problema não é com Jon. O problema não é com Stipe. O problema é com eles mantendo o cinturão como refém. Me dê o cinturão… O cinturão é meu. Eu o quero. Estou aqui por ele. Estou aqui para pegá-lo. Se você acha que é o cara no peso pesado, eu pego qualquer um. Eu luto com qualquer um pelo cinturão indiscutível.”